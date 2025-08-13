Buscan una familia para dos hermanitos de 4 y 12 años en Chubut

El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, abrió una convocatoria pública provincial para personas o familias interesadas en convertirse en guardadores con fines adoptivos o referentes afectivos de dos hermanos de 4 y 12 años.
La propuesta está enmarcada en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Provincia del Chubut y busca brindar un entorno de afecto, protección y acompañamiento, respetando la historia de origen de los niños y fortaleciendo sus recursos personales.
Las personas interesadas podrán enviar su postulación entre el 11 y el 31 de agosto de 2025, inclusive. La presentación debe consistir en una nota simple con copia del DNI, domicilio, teléfono y la manifestación expresa de predisposición para asumir el cuidado del grupo de hermanos.
La documentación debe enviarse por correo electrónico a [email protected] y/o [email protected].