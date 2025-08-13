Rada Tilly: un menor de 13 años volcó un auto en la madrugada

La madrugada de este miércoles 13 de agosto, cerca de las 4:50 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Rada Tilly intervino en un vuelco vehicular ocurrido en la calle Abdón Peralta al 1200.

En el lugar constataron que un Chevrolet Onix Joy gris oscuro había terminado volcado. Al momento del arribo, solo se encontraba presente un menor de 13 años que conducía el vehículo y que informó que otros dos menores que lo acompañaban se retiraron antes de la llegada de la policía.

Personal médico de EMEC, a cargo del Dr. Adrián Lucero, evaluó al adolescente y descartó lesiones. El área de Tránsito Municipal labró el acta de infracción N° 058736 y dispuso el traslado del rodado al corralón municipal mediante servicio de grúa.

La madre del menor se hizo presente en el lugar.