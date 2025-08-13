Un menor chocó contra el paredón del Club Tiro Federal en Comodoro Rivadavia

La Comisaría de Distrito General Mosconi intervino este martes 12 de agosto, cerca de las 22:40 horas, en un accidente vehicular ocurrido en inmediaciones del Club Deportivo Tiro Federal, sobre Avenida Quintana de Comodoro Rivadavia.

Según el parte policial, el conductor de un Chevrolet Tracker, identificado como D.E.A., de 17 años, perdió el control del rodado y colisionó contra el paredón del club.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l). En el lugar también trabajó personal de Criminalística para llevar a cabo las diligencias de rigor.

La madre del menor se presentó en el sitio y exhibió la cédula automotor correspondiente. Tránsito labró el acta de infracción N° 7130.

Un representante del Club Tiro Federal estuvo presente y manifestó que radicará una denuncia penal por los daños ocasionados en la propiedad.