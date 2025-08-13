Estado de rutas en Chubut: calzadas húmedas, bancos de niebla y trabajos viales este miércoles

En el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, Vialidad Nacional informó el estado de las principales rutas de Chubut para este miércoles 13 de agosto de 2025. Las condiciones de circulación presentan sectores con calzada húmeda, bancos de niebla, barro y obras en diferentes puntos, por lo que se solicita máxima precaución.

Ruta Nacional 3:

Arroyo Verde – Puerto Madryn: tránsito normal.

Puerto Madryn – Trelew: heladas leves en la mañana.

Trelew – Garayalde: calzada húmeda, banquinas inestables y con barro.

Garayalde – Comodoro Rivadavia: calzada húmeda, presencia de sal, banquinas inestables y pesadas.

Ruta Nacional 26:

Comodoro Rivadavia – Sarmiento: calzada húmeda y sectores con sal.

Sarmiento – empalme Ruta 40: bancos de niebla y calzada húmeda.

Ruta Nacional 40:

Esquel – Puente de acceso a El Bolsón: calzada húmeda, viento y neblina en varios sectores.

Esquel – Teka: calzada húmeda y sectores con neblina.

Teka – Gobernador Costa: calzada húmeda, banquinas inestables y bancos de niebla.

Gobernador Costa – sur: lloviznas matinales y calzada húmeda.

Facundo – Tamarisco: calzada deformada, baches y desvíos de ripio no habilitados.

Hacia Río Mayo: calzada húmeda y bancos de niebla.

Ruta Nacional 260:

Empalme Ruta 40 – Lago Blanco – Chile: calzada con humedad, barro y agua en sectores; equipos viales trabajando.

Ruta Nacional 25: