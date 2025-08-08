Marcos Rojo llega a Racing y se suma a la lucha por la Copa Libertadores

La incorporación de Rojo representa una apuesta a la experiencia y solidez defensiva. Tras años de jugar en Europa, en equipos como el Manchester United, y con una destacada participación en la selección argentina, su llegada se percibe como un refuerzo de lujo para Racing, más allá de su edad y los últimos años en Boca. Si bien su rendimiento con el Xeneize no fue el mejor, su experiencia en competiciones internacionales, como la Copa del Mundo, lo convierte en un jugador con gran bagaje y capacidad de adaptación a contextos de alta presión.

El principal objetivo de Rojo será aportar su jerarquía al sector defensivo de Racing, sobre todo en los duelos internacionales que se avecinan en la Copa Libertadores. La Academia enfrentará a Peñarol en octavos de final, y aunque se espera que no esté disponible para esa instancia, su presencia podría ser clave en las siguientes rondas del torneo, donde se definirán los equipos que accederán a cuartos de final. Su capacidad para jugar de central o lateral lo convierte en una opción versátil que puede aportar equilibrio a la defensa en diferentes formaciones tácticas.

El contrato firmado entre Rojo y Racing es por productividad, lo que significa que su continuidad dependerá de su rendimiento en el campo. Este tipo de acuerdo no solo protege al club, sino que también le da al jugador la motivación necesaria para dar lo mejor de sí y recuperar su mejor nivel físico y futbolístico. En un equipo como Racing, que busca pelear por todo a nivel local e internacional, tener a un jugador con la experiencia de Rojo puede marcar la diferencia.

La llegada de Rojo se produce en un contexto particular, ya que Racing aún tiene opciones limitadas en cuanto a cambios en su lista de buena fe para la Copa Libertadores. Con refuerzos como Tomás Conechny, Duván Vergara y Elías Torres ya incorporados, la presencia de Rojo suma una carta de peso para Fernando Gago, quien podrá contar con su experiencia y capacidad para liderar el fondo del equipo.

A pesar de que el mercado de pases ya está cerrado, Racing logró un cupo adicional tras la salida de Emiliano Saliadarre a Miramar de Uruguay, lo que facilitó el fichaje de Rojo. Ahora, la expectativa se centra en su integración al grupo y cómo puede influir en los partidos decisivos que se avecinan.