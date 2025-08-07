Close Menu
Ciudad

“Tormenta de fuego”: el documental que expone los incendios intencionales en la Patagonia se proyecta en Comodoro

La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

Comodoro Rivadavia será sede de una función especial del documental “Tormenta de fuego”, dirigido por Luciano Nacci y Axel Emilien, que narra con crudeza y sensibilidad los devastadores incendios que arrasaron la comarca andina de Chubut en 2021. La proyección se realizará el viernes 8 de agosto a las 21:00 horas en la Asociación Portuguesa (Belgrano 756), con entrada accesible y subtitulada.

EESS-300x250-80kb

El evento contará con la presencia del músico invitado Shoni Shed y el acompañamiento de los realizadores.

Sinopsis

El 9 de marzo de 2021, la Patagonia vivió uno de los peores desastres socioambientales de su historia: el incendio periurbano más grande de Latinoamérica. Las llamas arrasaron barrios completos, dejando a familias sin hogar y con lo puesto. En Tormenta de fuego, los damnificados dan testimonio de esa jornada infernal y las consecuencias que aún arrastran. Pero también revelan lo que muchos sospechan: tras los incendios habría intereses políticos y económicos que aún no han sido esclarecidos.

Mirá el tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=TEbOajjxC70&t=2s

Sobre los directores

Luciano Nacci nació en Viedma (1990), es director de cine, docente y curador de festivales como Luz del Desierto y Patagonia Media Festival. Fundador de KM Sur Films, su primer largometraje Los caminos de Cuba fue declarado de interés cultural. Recibió premios y reconocimientos por su aporte a la cultura.

Axel Emilien, nacido en Neuquén (1988), es actor y guionista. Se formó con Norman Briski y Agustín Alezzo, y ha trabajado en ficción, documentales y proyectos con enfoque ambiental. Codirige esta obra que conjuga compromiso artístico y conciencia ecológica.

Premios y reconocimientos internacionales

  •  Mejor Documental – Festival de Cine de Fonfría (España)
  • Mejor Documental – Overcome Film Festival (EE.UU.)
  • Selección oficial en festivales de Colombia, Chile, México, Rusia, Uruguay, Italia y Argentina.
  • DÓNDE: Asociación Portuguesa – Belgrano 756, Comodoro Rivadavia

CUÁNDO: Viernes 8 de agosto – 21:00 h

Función accesible: con subtítulos para personas sordas

Músico invitado: Shoni Shed

Contacto prensa: Luciano Nacci – 11-3371-7294

Share.

Related Posts