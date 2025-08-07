“Tormenta de fuego”: el documental que expone los incendios intencionales en la Patagonia se proyecta en Comodoro

Comodoro Rivadavia será sede de una función especial del documental “Tormenta de fuego”, dirigido por Luciano Nacci y Axel Emilien, que narra con crudeza y sensibilidad los devastadores incendios que arrasaron la comarca andina de Chubut en 2021. La proyección se realizará el viernes 8 de agosto a las 21:00 horas en la Asociación Portuguesa (Belgrano 756), con entrada accesible y subtitulada.

El evento contará con la presencia del músico invitado Shoni Shed y el acompañamiento de los realizadores.

Sinopsis

El 9 de marzo de 2021, la Patagonia vivió uno de los peores desastres socioambientales de su historia: el incendio periurbano más grande de Latinoamérica. Las llamas arrasaron barrios completos, dejando a familias sin hogar y con lo puesto. En Tormenta de fuego, los damnificados dan testimonio de esa jornada infernal y las consecuencias que aún arrastran. Pero también revelan lo que muchos sospechan: tras los incendios habría intereses políticos y económicos que aún no han sido esclarecidos.

Mirá el tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=TEbOajjxC70&t=2s

Sobre los directores

Luciano Nacci nació en Viedma (1990), es director de cine, docente y curador de festivales como Luz del Desierto y Patagonia Media Festival. Fundador de KM Sur Films, su primer largometraje Los caminos de Cuba fue declarado de interés cultural. Recibió premios y reconocimientos por su aporte a la cultura.

Axel Emilien, nacido en Neuquén (1988), es actor y guionista. Se formó con Norman Briski y Agustín Alezzo, y ha trabajado en ficción, documentales y proyectos con enfoque ambiental. Codirige esta obra que conjuga compromiso artístico y conciencia ecológica.

Premios y reconocimientos internacionales

Mejor Documental – Festival de Cine de Fonfría (España)

Mejor Documental – Overcome Film Festival (EE.UU.)

Selección oficial en festivales de Colombia, Chile, México, Rusia, Uruguay, Italia y Argentina.



DÓNDE: Asociación Portuguesa – Belgrano 756, Comodoro Rivadavia

CUÁNDO: Viernes 8 de agosto – 21:00 h

Función accesible: con subtítulos para personas sordas

Músico invitado: Shoni Shed

Contacto prensa: Luciano Nacci – 11-3371-7294