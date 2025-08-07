Ataque de perros en Comodoro: una mujer fue hospitalizada tras ser mordida

Ocurrió sobre Avenida Polonia, entre Lisandro de la Torre y Del Trabajo. La víctima denunció la presencia de varios perros sueltos en la vía pública.

Una vecina de Comodoro Rivadavia tuvo que ser hospitalizada luego de ser atacada por perros sueltos en plena vía pública. El hecho ocurrió este miércoles sobre Avenida Polonia, en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Del Trabajo, en la zona sur de la ciudad.

Según relató la mujer, fue sorprendida por varios perros que de manera agresiva la rodearon y comenzaron a morderla, provocándole lesiones de consideración. La víctima logró ser asistida por personas que transitaban por el lugar y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se registran incidentes con perros sueltos en ese tramo de la avenida. Reclaman mayor control por parte del área de tenencia responsable de mascotas y la aplicación de sanciones a quienes no cuidan a sus animales.