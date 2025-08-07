Ana Clara Romero explicó su posición en la última sesión de Diputados

La diputada nacional Ana Clara Romero brindó precisiones sobre su postura durante la reciente sesión de la Cámara de Diputados, en la que se discutieron temas de fuerte impacto social como la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y el futuro de organismos como Vialidad Nacional y el INTA.

En relación a su abstención en la votación sobre la emergencia pediátrica, Romero explicó que su bloque había presentado un dictamen alternativo que consideraban “superador”. La propuesta incluía la creación de un nomenclador específico para la especialidad pediátrica, con el fin de jerarquizar el rol profesional y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector. “Una solución definitiva para dejar de saltar de emergencia en emergencia”, argumentó.

En cuanto al financiamiento del sistema universitario, la legisladora señaló que también contaban con una iniciativa propia que proponía la actualización automática de los ingresos de docentes, no docentes y de los gastos operativos de las instituciones, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por último, Romero se expresó a favor de la continuidad de organismos como Vialidad Nacional y el INTA, aunque subrayó la importancia de garantizar su funcionamiento sin corrupción. “Hay que cortar con los curros, pero fortalecer los organismos. Cumplir con las obligaciones es garantizar la seguridad y el desarrollo de los chubutenses”, concluyó.



