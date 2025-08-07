Torres anunció el dragado del puerto de Rawson y la construcción de defensas costeras

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el envío a la Legislatura del proyecto de ley para el financiamiento del dragado del Puerto Rawson y la reconstrucción y mejoramiento de las defensas costeras.

El anuncio tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno. Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el intendente de Rawson, Damián Biss; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; la directora general de Puertos de Explotación Directa, Dra. Gisela Silva; el presidente del Concejo Deliberante de Rawson, concejales y demás funcionarios municipales.

También participaron los presidentes de CAFACh, Gustavo González, y de CAPIP, Agustín de la Fuente, junto al secretario general de la Asociación de Capitanes y Pilotos de Pesca de la Nación, Jorge Frías.

Se trata de dos obras consideradas fundamentales para la operatoria normal de la actividad pesquera, así como para la preservación de la zona recientemente afectada por la erosión marítima tras las últimas inclemencias climáticas.

Es dable mencionar que el dragado de la desembocadura del río Chubut en el Puerto Rawson constituye no solo una respuesta técnica a una necesidad operativa, sino también una firme decisión política destinada a fortalecer la infraestructura portuaria de la provincia como condición necesaria para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales.

En cuanto a la obra para la protección de la zona afectada por la erosión en Playa Unión, el proyecto contempla tres líneas de acción de corto, mediano y largo plazo, abordando el presente y el futuro del sector desde una mirada integral para brindar una solución definitiva al balneario ubicado en la capital provincial.