Más de 13.700 consultas atendidas por “SCPL en tu barrio”, la oficina que recorre y escucha en Comodoro y Rada Tilly

Desde su puesta en marcha, este programa itinerante brinda atención personalizada en cada rincón de ambas ciudades, facilitando la regularización de servicios y la gestión de trámites comerciales. En los últimos tres años ya lleva atendidas más de 13.700 consultas, garantizando la continuidad en el acceso a los servicios públicos esenciales.

Desde 2019, nuestro programa social “SCPL en tu barrio”, sostiene la atención personalizada para vecinos y usuarios que necesitan regularizar la situación de sus servicios, llevando las oficinas comerciales a diversos puntos de la ciudad. Esta política social de la SCPL permite, además, reforzar el trabajo en el territorio y la vinculación social con referentes barriales, de clubes deportivos, sociales, gremios, entre otras instituciones.

De este modo, desde febrero de 2025, nuestra Cooperativa realizó ediciones del programa en distintas áreas de la ciudad, visitando asociaciones vecinales de Zona Sur y Zona Norte, para favorecer el acceso a la regularización de los servicios, gestionar adhesiones al sistema comercial y otros trámites importantes. En este sentido, se realizaron al menos dos visitas semanales a estos centros barriales, sumando también jornadas en otras instituciones como clubes deportivos, organizaciones civiles y sindicatos.

Al respecto, la referente del programa y jefa del Depto. Institucional, Laura Cambareri, expresó que “esta política institucional que sostenemos hace varios años nos permite consolidar un vínculo más cercano con nuestros socios y usuarios, para conocer de cerca sus necesidades, la accesibilidad a los servicios y brindar posibles soluciones para cada uno de los casos. Es un trabajo conjunto entre distintos sectores de la Cooperativa que ha ido creciendo exponencialmente y que en los últimos tres años permitió al programa visitar a más de 253 vecinales, además de, entidades deportivas, centros de jubilados y sindicatos, realizando alrededor de 13.730 consultas en todo ese período”.

Así, cada encuentro de nuestra oficina itinerante se presenta como una oportunidad para que los vecinos y usuarios puedan concretar diversos trámites, facilitados por la asistencia del personal de Cooperativa, tales como: solicitud de reconexión de agua y energía; gestión de altas y bajas, empadronamiento a jubilados, adhesión al Servicio Solidario de Sepelios, verificación del consumo de energía, reseteo de contraseñas en la plataforma MI.SCPL.COOP, actualización de datos, cambio de titularidad y pagos pendientes, ya que cuenta con una caja habilitada.

De esta manera, en la primera mitad del año y hasta fines de julio, el programa contribuyó con la resolución de más de 750 trámites y gestionó más de 1900 consultas, durante las visitas a los distintos barrios de Comodoro. Hasta el momento, el programa concurrió a las vecinales de los barrios: Ceferino, José Fuchs, Máximo Abásolo, Moure, Próspero Palazzo, Standard Norte, Laprida, Isidro Labrador, Caleta Córdova, Stella Maris, Don Bosco, Manantial Rosales, San Cayetano, René Favaloro, Bella Vista Sur, Mariano Moreno, Fracción 14 y 15, 9 de Julio, Presidente Ortiz, Divina Providencia, Pietrobelli, 25 de Mayo, La Floresta, Quirno Costa, Sismográfica, General Mosconi, Juan XXIII y Rodríguez Peña.

Además, asistió también a las siguientes instituciones: Asociación de Veteranos de Fútbol, Club Jorge Newbery, Club Roca, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines (UPSAP), Centro de Jubilados de la UOCRA y el Centro de Jubilados de Laprida.

«Este programa social reafirma nuestro compromiso con la comunidad, ofreciendo a los socios que atraviesan dificultades económicas una herramienta concreta para regularizar sus obligaciones y garantizar la continuidad en el acceso a los servicios públicos esenciales”, concluyó Laura Cambareri.