El Municipio impulsa la ampliación del Taller de Arte de Rada Tilly

Más espacio para la creatividad. Nuevas obras para acompañar el crecimiento de la comunidad.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo los espacios culturales y responder al creciente interés de la comunidad por las propuestas artísticas, la Municipalidad de Rada Tilly avanza en la ampliación del Taller de Arte Municipal.

En ese marco, esta semana, la Secretaría de Obras Públicas llevó a cabo la apertura de ofertas correspondientes al llamado a pedido de precios para la contratación de mano de obra destinada a la ejecución de la obra, que contempla un plazo de 120 días corridos.

El proyecto prevé la construcción de 143,32 m² nuevos, que incluirán un espacio para talleres equipado con dos toilettes y una bacha central, la ampliación de la oficina existente y de la sala de hornos, la construcción de un corredor vidriado de acceso, y la incorporación de un baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Ubicado en calle Islas Malvinas N°1429, este espacio se consolidó como un punto de encuentro para el desarrollo de actividades culturales y creativas. La ampliación permitirá mejorar las condiciones actuales, incrementar la capacidad de participación y diversificar la oferta de talleres para alcanzar a nuevos públicos.

Desde el Municipio destacan el impacto positivo que tienen las actividades lúdicas y artísticas en la comunidad: fomentan la creatividad, fortalecen el sentido de pertenencia, promueven la salud mental y favorecen la inclusión social.

La inversión prevista para la obra, incluyendo materiales y mano de obra, asciende a $168.364.987,48 (ciento sesenta y ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete con cuarenta y ocho centavos).

Las empresas que presentaron sus propuestas fueron WIND CONSTRUCCIONES SRL, LS SERVICIOS SRL y CONSTRUCCIONES 3C C&C S.A.S.