Juan Cárdenas vuelve a Gimnasia de Comodoro y destaca a la hinchada como su mayor motivación

En la cuenta regresiva hacia la pretemporada, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó el regreso de Juan Cárdenas, quien volverá a vestir la camiseta del Verde para disputar la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

El jugador colombiano, de 26 años, ya tuvo un paso por el club durante el ciclo 2023/24 y en declaraciones a un medio radial local compartió los motivos de su retorno:

“La verdad, me gustó mucho la Liga Argentina. Es una competencia bastante exigente y fue el primer lugar al que tuve la oportunidad de llegar. Me fue bien, me sentí cómodo, y estoy muy contento con los fans, que apoyan muchísimo. Eso me dio la motivación de querer volver”.