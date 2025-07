Bustos aseguró que Treffinger maneja La Libertad Avanza en Chubut como una PyME familiar

Tensión en La Libertad Avanza Chubut: Bustos denuncia arbitrariedades y cuestiona a Trefinger

El periodista Ricardo Bustos rompió el silencio tras su detención el fin de semana, a partir de una denuncia y una orden de restricción que, en su contra, presentó el diputado nacional de La Libertad Avanza, César Treffinger.

Bustos, que ayer pasó por audiencia de detención en la que también se cayó la orden de restricción, cuestionó duramente al diputado César Treffinger, a quien acusó de autoritarismo, y denunció una maniobra para impedir su candidatura.

Ahora puede ir a actos donde este Treffinger pero no hablarle

En una entrevista radial brindada a FM Records, el dirigente Ricardo Bustos dio detalles sobre la audiencia de control de detención que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, aunque finalmente quedó en manos de la oficina judicial de Esquel. “La causa debería haberse tramitado allá”, explicó Bustos, quien fue asistido por los abogados Manuel Burgueño y Julieta Siciliano.

Respecto a la medida cautelar que le impedía acercarse al diputado nacional César Treffinger, Bustos aclaró que fue revocada. Solo se mantiene por 45 días una restricción para no mantener contacto ni diálogo directo o indirecto con el legislador. “Puedo participar de cualquier acto de campaña. La prohibición de compartir espacios políticos quedó sin efecto”, señaló.

Sobre la denuncia por amenazas que motivó su detención,Bustos sostuvo que “es ridícula. Me acusa por una foto que le mandé hace dos meses donde aparece su hijo. No la hice pública. Además, el mismo día me respondió con un emoji de aprobación. Si alguien se siente amenazado, actúa en el momento, no dos meses después”, razonó.

«Maneja el partido como una PyME familiar»

Bustos también apuntó contra el manejo interno del partido La Libertad Avanza en Chubut, presidido por Treffinger. “El partido se maneja como una pyme familiar. Decidió que no habrá internas y que las candidaturas se definirán a dedo. En la junta están él, su hijo y tres empleados de su empresa”, indicó.

Aunque aclaró que sigue apoyando las ideas del presidente Javier Milei, Bustos fue tajante: “Lo que hace Treffinger es autoritario. El liberalismo es respeto al otro, no verticalismo”.

Consultado sobre el retuit de Milei, quien replicó el mensaje de Treffinger con una frase polémica contra los periodistas (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), Bustos intentó bajarle el tono: “El presidente retuitea muchas cosas, eso no significa que esté informado de todo. Pero coincido con él en algo: hay periodistas que responden más a la pauta que a la verdad”, sostuvo.

Finalmente, sobre su futuro político, fue cauteloso. “No sé si voy a poder ser candidato. Lo decidirá una estructura armada para no permitir participación. Pero yo vine a cambiar eso. No me siento víctima. Estoy convencido de lo que hago”, concluyó.