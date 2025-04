Investigan un nuevo caso de acoso callejero: un hombre siguió y hostigó a una mujer hasta el colectivo

El jefe de la División de Investigaciones, subcomisario Javier Orellano, confirmó que se investiga un nuevo hecho de acoso callejero ocurrido en la mañana del sábado 6 de abril en la zona de calle La Nación, en Comodoro Rivadavia. La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional Tercera y dio origen a una serie de actuaciones para identificar al agresor.

“Nosotros tomamos intervención a raíz de una denuncia que se tomó en Comisaría Seccional Tercera, el día 6 a la mañana, por un hecho ocurrido ese mismo día, a eso de las 7:10, donde la denunciante refiere que en circunstancias que se encontraba en lo que es calle La Nación, es alcanzada por un masculino, quien la insulta, la amenaza y le exhibe sus partes íntimas”, explicó Orellano.

Según el testimonio de la víctima, tras este primer abordaje el hombre la siguió hasta una parada de colectivo, donde continuó con el hostigamiento incluso dentro del transporte público.

“La chica trata de evitar esta situación, se retira del lugar, sin embargo el masculino la sigue hasta que ella aborda el colectivo. El masculino igualmente aborda el colectivo, donde continúa insultándola, agrediendo verbalmente, por lo que la conductora de la unidad detiene la marcha hasta que el sujeto se baja”, detalló el subcomisario.

A partir de la denuncia, se inició la búsqueda de registros fílmicos de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para poder identificar al agresor. “Lo que tenemos para hacer es la búsqueda de cámaras con la finalidad de obtener imágenes que nos permitan identificar al masculino y ver si está relacionado a otros hechos”, indicó.

Consultado sobre si se trata de un caso aislado en esa zona, Orellano recordó un episodio similar ocurrido el año pasado: “Hubo una denuncia, no en este sector, sí cerca, pero no puntualmente aquí. En esa oportunidad no lo pudimos identificar, fue en zonas más aisladas y no teníamos buena ubicación de cámaras. En esta ocasión, hay muchas más cámaras —en el colectivo, en comercios, domicilios— y la descripción que da la víctima es mucho más amplia”.

En relación a la participación de otros pasajeros en el colectivo, el jefe policial señaló: “La señora dijo que había otros ocupantes, pero que no intercedieron. Calculo que en primera instancia deben haber pensado que era una discusión de pareja, por eso muchos no se han querido involucrar”.

Desde la División de Investigaciones también hicieron un llamado a posibles testigos que hayan visto algo sospechoso en la zona. “Una vez que tengamos imágenes más claras, podemos trabajar con vecinos de la zona y ver si lo tienen identificado, en caso de que no logremos hacerlo nosotros en primera instancia”, agregó Orellano.

Además, el subcomisario mencionó que algunos vecinos manifestaron que es habitual ver personas ajenas al barrio, lo cual también es materia de análisis. “Hay mucha gente rondando que no es de la zona, que no reside ahí. Mucha gente pidiendo, trabajando como trapitos. Podría ser una persona así, pero hasta que no tengamos una imagen clara no podemos confirmarlo”.

El hecho fue caratulado como acoso callejero, y tomó intervención la Fiscalía Contravencional. “Ellos verán si, con todos los elementos que haya, lo derivan a la parte penal o continúa como contravencional”, concluyó Orellano.