Gabriela Mansilla:  “Milei les priva a las niñeces trans de ese derecho a existir”

Gabriela Mansilla, mamá de Luana que se convirtió en una de las personas más jóvenes del mundo en cambiar legalmente su género, expresó a ABC Radio por FM Records que el anuncio perverso y mentiroso de Milei, más el ataque que viene ejerciendo sobre las diversidades le está provocando a su hija y al colectivo «una angustia enorme. Es un retroceso muy grande porque nuestros hijos están en peligro porque hasta ahora podían acceder a la rectificación de la partida de nacimiento y tener sus DNI con tu género”.

“Ahora se les priva a las niñeces trans de ese derecho a existir y le guste o no al presidente las niñeces trans existen, por eso el Estado tiene que garantizar que sus derechos se cumplan”, resaltó.

Mansilla sostuvo que “Todo lo que dicen es mentira porque no existen operaciones para menores de edad, no se amputan genitales y tampoco se hace el proceso de hormonización, sólo se hace cuando los pibes lo necesitan a los 16 años y siempre y cuando no ponga en peligro su vida acompañado por un proceso interdisciplinario que cuidan su salud física y mental”.

Para la mamá de Luana, “Todas estas medidas que ha tomado lo hizo de manera perversa y su discurso en Davos generó una marcha federal de un pueblo que le dijo basta, por eso responde de esta manera caprichosa y mentirosa”.

“Luana se asustó y se angustió mucho, hacía mucho que no le veía los ojos tan tristes y me preguntó ‘mamá qué vamos a hacer’. La máxima autoridad del país le dice que es un hombre y desaparece su identidad y habilita discursos de odios”, relató.

En ese marco, indicó que “No se trata de decisiones y es tan compleja la constitución de la identidad que no representa elecciones, es un sentir interno y es una vivencia, por eso que lo que se debe hacer cuando las niñeces no se cómodas con lo que se les asigno en su nacimiento es acompaña con amor y no discriminarlos, eso es todo lo contrario a lo que hace el presidente”.