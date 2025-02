 México impone medidas de represalia a EEUU para proteger sus intereses

México decidió imponer medidas de represalia, tanto arancelarias como no arancelarias, a las tarifas introducidas por Estados Unidos a bienes procedentes de Canadá, China y, en particular, México, declaró la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Con esta decisión, México respondió a la firma el sábado por el presidente de EEUU, Donald Trump, de la legislación que impone esos mismos aranceles.

«Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México», escribió Sheinbaum en la red social X.

La presidenta enfatizó que no se puede resolver problemas con la imposición de aranceles, «sino hablando y dialogando» como México lo hice con el Departamento de Estado para hacer frente al tema de migración.

«Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio», añadió Sheinbaum.

La mandataria también subrayó que las autoridades mexicanas han asegurado en cuatro meses «más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo», así como detuvieron a más de 10.000 personas vinculadas con organizaciones criminales.

«México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable», declaró la presidenta.

Los aranceles que entraron en vigor el 1 de febrero sobre productos de México, Canadá y China que ingresen a EEUU regirán hasta que Trump decida anularlos, dijo poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La portavoz explicó que la medida se debe a que los tres países permitieron que llegada de fentanilo a EEUU, una droga que ha causado cientos de miles de sobredosis mortales, así como el ingreso de inmigrantes indocumentados.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump aplicó aranceles a China y el jueves amenazó a los países miembros de los BRICS con gravámenes si se apartan del dólar para comerciar. (Sputnik)