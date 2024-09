Secuelas del Boca-River: Martínez no pensó en renunciar y Riquelme se mantiene a la expectativa

El entrenador de Boca, Diego Martínez, no renunció a su cargo, y el presidente Juan Román Riquelme no tomó ninguna decisión respecto a la continuidad del técnico tras la derrota ante River, en La Bombonera, por 1 a 0.

Por el momento, decidieron «ir viendo el día a día», tras una reunión que el Consejo de Futbol integrado por Mauricio “Chicho” Serna y Marcelo “Chelo” Delgado mantuvieron con Martínez en el hotel Intercontinental donde se concentra el plantel “Xeneize”.

Tras la caída ante el eterno rival, en la charla que tuvieron el técnico y el consejo de fútbol, Martínez expresó su idea de continuar, ya que según les dijo, se siente «con fuerzas» para revertir la actual situación. Es por eso, que van a esperar, en principio, hasta el próximo sábado, cuando Boca visite en Córdoba, a Belgrano.

La dirigencia de Boca, no quiere despedir al entrenador para no tener que abonar una gran suma de dinero, ya que el contrato de Martínez vence en diciembre de 2025.

Por otro lado, tampoco quiere sancionar al arquero Sergio «Chiquito» Romero quién protagonizó un incidente con un simpatizante que lo insultó al término del partido.

«Me puteó con ganas y me encontró», dijo Romero refiriéndose al encontronazo y dijo que se estaba retirando de la cancha, «pero cuando me puteó se me fue la cabeza y volví. No se puede incitar a la violencia ni generar tumulto», admitió y manifestó que ya pidió disculpas y firmó una contravención que se le realizó por este motivo.