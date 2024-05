Silva: “Esperemos llegar a un acuerdo con YPF porque si no se rompe la paz social”

Raúl Silva, secretario general de la UOCRA de Comodoro Rivadavia, expresó en ABC Radio por FM Records que “Tenemos una reunión en la sede central de UOCRA por el tema YPF porque nos confirmaron los 55 despidos, por eso nos declaramos en alerta y movilización”.

“Esperemos llegar a un acuerdo con YPF porque si ellos desvinculan gente se rompe la paz social en la cuenca, por eso soy optimista que eso no suceda”, sentenció Silva.

El sindicalista agregó que “Le planteamos a la operadora que firmó acuerdos con dos gremios hermanos para que no haya despidos hasta que se traspasen las áreas, pero a nosotros aducen que somos obra y que por ejemplo en el caso de una empresa que tenía que hacer 10 tanques en un año sólo hizo 3”.

Sobre la postura del resto de los gremios que participan en los yacimientos, indicó que “El único que me llamó fue el compañero Taboada (de Camioneros) y me dijo que si después de la reunión no se llega a buen puerto nos juntaremos para debatir algo en conjunto”.

Sin obras municipales

Silva se refirió a la falta de obras en Comodoro y la provincia, “No conozco al secretario de Infraestructura y el intendente me atiende, tomamos unos mates, pero no tenemos solución alguna. La última vez me dijo que iba a licitar una obra, pero eso lleva por lo menos cuatro meses y por le pedimos que agilice esos plazos”.

En ese marco, destacó que “En nuestra bolsa de trabajo tenemos 1.800 desocupados y desde que arrancó esta gestión municipal no hay ejecución de nuevas obras, la única que se empezó a nivel provincial fue la del Colegio Biología Marina”.