También se movilizaron la izquierda, movimientos sociales y Multisectorial

Este miércoles 1° de mayo en Comodoro Rivadavia nuevamente se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad se convocó a marchar en una columna independiente desde las 10 en Rivadavia y 13 de diciembre, y cuyo recorrido finalizó en la Plaza Kompuchewe cerca de las 12.30.

Martín Ulacia, referente del Partido Obrero destacó: “Este es un 1° de mayo muy especial, el día de ayer el Congreso Nacional nos dejó un regalito a los trabajadores aprobando la Ley de Bases, que incluye una contrarreforma laboral, un ataque a las jubilaciones y la vuelta del impuesto a las ganancias. Pero consideramos que podemos derrotar al plan de Milei si llevamos adelante un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general”.

“Todo lo contrario a lo que han hecho las direcciones de la CGT y el peronismo, cuyos diputados en el Congreso no votaron la ley pero en las calles no se los vio ni en dibujitos. La CGT ha pactado con el gobierno la reforma que finalmente se aprobó. Hay que fortalecer el próximo paro nacional del 9 de mayo, para que no sirva sólo para contener la situación sino para darle un rumbo al movimiento de lucha que no soporta las políticas del nefasto gobierno de Milei y sus aliados”.

La movilización de la columna independiente estuvo compuesta de partidos de izquierda, organizaciones del movimiento piquetero y organizaciones que componen la Multisectorial de Comodoro Rivadavia, como jubilados, asambleas socioambientales y comunidades originarias.

“En Comodoro Rivadavia lo de la CGT y el peronismo fue vergonzoso, utilizaron el 1ro de mayo para montar un acto de sus dirigentes políticos, y levantaron la movilización que estaba prevista hasta el Banco Nación porque hacía frío. A los trabajadores petroleros, camioneros, de la construcción, Bancarios, les sobran los motivos para marchar y expresarse un Día del Trabajador, frente al ajuste y los despidos que estamos viviendo”, finalizó el referente de la izquierda.