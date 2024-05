Macharashvili pidió y comprometió  redoblar esfuerzos

Así lo manifestó el intendente, en el acto central convocado por la CGT en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, espacio en el que en alusión a los tiempos difíciles que se viven, convocó a la unidad y puso en valor a la comunidad local al describirla como *fuerte, sana y con inteligencia.* “Vamos a tener que tener a toda la dirigencia junta: dirigencia política, dirigencia gremial y dirigencia social en pos de un solo objetivo, dignificar y jerarquizar la vida de cada uno”, dijo, al agregar que “no es un día para festejar sino para recapacitar”.

Este martes en el monumento al trabajador, ubicado en Rivadavia y Alvear, tuvo lugar con el acompañamiento de sindicatos, organizaciones sociales y el movimiento obrero, el acto del día de los trabajadores, del que participó el intendente Othar Macharashvili, el senador Carlos Linares, los diputados provinciales, Gustavo Fita y Tatiana Goic, así como también los secretarios Generales sindicales como Raúl Silva (UOCRA), Omar Unquén (SOEM), Jorge Taboada (Camioneros), Gustavo Agostinelli (SMATA), Juan Linares (UOM), entre otros.

En su discurso a los presentes, Macharashvili comenzó valorando la importancia de la fecha al expresar que “hoy no es un día para festejar, sino para recapacitar, pensar cómo estamos y lo que vamos a hacer todos juntos para salir adelante en esta difícil situación, con el objetivo de que la ciudad crezca y haya trabajo para todos”.

En dicho marco, el mandatario local hizo referencia a la aprobación del proyecto de la Ley Bases en Cámara de diputados de la Nación, afirmando que “lo que pasó no es producto de la casualidad. Hoy estamos viviendo la realidad de lo que decíamos que iba a pasar en las elecciones del año pasado, y que muchos no creían. No puede ser que vuelvan a reinsertar el impuesto a las ganancias sin la zona patagónica, para que los trabajadores paguen un impuesto que jamás debió estar. El salario no es ganancia, el salario no debe tener un impuesto regresivo”, sentenció.

Mientras que al destacar la continuidad del proyecto político local, agradeció el voto de los vecinos que le encomendaron la responsabilidad para seguir conduciendo un proyecto que se debe a la gente y lucha por mantener los derechos como son la educación y salud pública. “Hoy –continuó- estamos pasando momentos difíciles, pero estoy seguro y convencido que vamos a salir adelante. Comodoro Rivadavia tiene una sociedad fuerte, tiene futuro y potencia, entonces lo que venga, lo vamos a afrontar siempre juntos y movilizados”, agregó.

Por último, Macharashvili instó a los vecinos trabajar en conjunto y con fortaleza al exhortar “propongo redoblar los esfuerzos de este municipio para poder llegar a todos. Vamos a tener que tener a toda la dirigencia junta: dirigencia política, dirigencia gremial y dirigencia social en pos de un solo objetivo, dignificar y jerarquizar la vida de cada uno. Se vienen tiempos difíciles pero como dijeron los compañeros y compañeras, todavía falta que el proyecto de Ley Bases pase por el Senado de la Nación. Son batallas que hay que dar, pero lo que venga lo vamos a afrontar siempre juntos y movilizados”, culminó.

Los discursos a cargo de distintos representantes gremiales y políticos, reivindicaron la importancia de la lucha de los trabajadores a través de la unidad. Al tiempo que en referencia a la votación llevada adelante este martes pasado en el Congreso Nacional, donde resultó aprobada la Ley Bases, llamaron a la organización de todos los sectores de la sociedad para defender las conquistas sociales. En este sentido, los oradores solicitaron “tener memoria” y movilizarse sin divisiones políticas para mantener los puestos laborales, rechazar el impuesto a las ganancias y la paralización total de la obra pública, entre otros aspectos.