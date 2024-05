Milei ratificó que no habrá obra pública y denunció sabotaje de la Feria del Libro

El presidente Javier Milei brindó una entrevista con Radio El Observador, en la que ratificó el plan economico y anuncio que finalmente no presentará su libro en la Feria del Libro.

Acá está el punteo de lo que dijo:

*Feria del Libro: no presentará su libro el 12 de mayo porque sospecha sabotaje de los organizadores*

“No lo vamos a presentar en la Feria del Libro porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kirchnerista, de modo violento. Tenemos que tomar ciertos recaudos porque no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. De hecho, están alentando comportamientos impropios de la cultura, salvo que la cultura argentina sea agredir e insultar al que piensa distinto.”

“No sé dónde lo vamos a presentar, pero lo vamos a hacer con José Luis Espert. Es decir, la presentación básicamente tiene una parte donde yo cuento lo que es el libro, los fundamentos y con José Luis discutimos la aplicación a la política, porque de hecho el libro se llama de la Teoría Económica a la Acción Política.”

*Posible apertura del cepo este año*

“Yo sería bastante prudente pero estamos haciendo cosas muy en esa dirección. Ahora ampliamos el Bopreal para que aquellos que tienen dividendos atrapados empiezan a encontrar una salida y al mismo tiempo estamos bajando fuerte la tasa de interés, de hecho ya la hemos bajado a 60 puntos. Lo más importante de la Ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. Entonces, la de corto plazo va a tener una recuperación, y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja.”

“La idea es que en algún momento del año lo vamos a abrir. Ahora la idea, el punto es, nosotros para abrirlo necesitamos hacer unas cuantas cosas. Una es terminar de resolver el problema de los dividendos atrapados, otro terminar con los pasivos remunerados, yo imagino que con las bajas de inflación que se están viendo, imagino que el Banco Central va a volver a bajar la tasa de interés, o sea, y eso además va a permitir salir de las posiciones del Banco Central a irse al Tesoro. Con lo cual digamos seguimos limpiando el balance del Banco Central.”

*Tiempo para recuperar el consumo*

“Estas cosas lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo. La búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que ser el país más rico del mundo, seamos 140. Con lo cual los atajos ya sabemos que no funcionan. Ahora lo que sí sabemos es que en la medida que se reordene la macro y que se recomponga los precios relativos, los salarios le empiezan a ganar a la inflación.”

“De hecho es lo que pasó el mes pasado. Ahora, este mes de vuelta, va a estar para abajo la inflación el IPC online, lo acabo de retuitear está en 5%.Cuando miramos la core está viajando al 5% y sigue a la baja. Es en lo que uno ve es que el proceso de desinflación se nota las últimas dos semanas de abril en alimentos y bebidas mostraron deflación, es decir con lo cual está funcionando.”

*Las jubilaciones*

“Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo en materia de jubilados de que puedan ir con la inflación del mes anterior, por decirlo de alguna manera, en la medida que la inflación va bajando, la jubilación en términos reales va subiendo y se recompone también más fuertemente la jubilaciones.”

*Veinte años de populismo salvaje*

“Argentina es una economía que al menos en los últimos 20 años tuvo un populismo salvaje que destruyó el capital. Cuando uno destruye el capital, la contraparte es que el retorno de ese capital es muy alto. Con que solamente respetemos los derechos de propiedad, va a haber un fuerte impulso de crecimiento económico por la destrucción de capital.”

*Asistencia social*

“Estamos empezando a recomponer. Primero recompusimos las partidas sociales, le dimos bonos a los jubilados, dimos ajustes extras. Duplicamos la Asignación Universal por Hijo, duplicamos la Tarjeta Alimentar, duplicamos por tres o cuatro veces lo que era la asistencia a los primeros mil días, multiplicamos por cinco la asistencia para que los chicos puedan comprar útiles, y además les dimos financiamiento a los chicos de clase media para poder seguir en el mismo colegio. Es decir con lo cual digamos nosotros hicimos un andamiaje social muy fuerte.”

*Maniobras de dirigentes sociales y los ataques a Pettovello*

“La ministra Pettovello está todo el día destapando pufos, o sea, es una máquina de destapar pufos y cómo estamos sacando del medio a los intermediarios. La forma en que se robaba con los comedores: la mitad no existían o te pedían comida diciendo que en este comedor recibimos 500 personas, y eran 50. Es una cosa profundamente dolorosa. Porque primero, la mitad no existía. Entonces, ahí había una restricción física. No sólo eso, sino que además, después estaba el pedido de los bolsones de comida y se deshacían.”

“Los dirigentes sociales protestan porque les estoy tocando la caja. Yo creo que el motivo por el cual se le ataca tan fuertemente a la ministra Pettovello es porque es una máquina de destapar curros. A ver, Belliboni la debe odiar a Pettovello. Digo uno, pero como tantos. Juan Grabois también y la señora Tolosa Paz también ¿Por qué? Porque está destapando un montón de curros. Pettovello tiene una unidad anticorrupción, una unidad de investigaciones y los manda aleatoriamente a distintos lugares y encuentra de todo.”

*Universidades: la marcha politizada y los “curros”*

“Nadie niega el tamaño de la marcha. A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Tampoco se cuestiona el reclamo. Pero el punto es: ¿ustedes escucharon alguna vez de mi parte decir que iba a cerrar las universidades? Nunca. O sea, nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades, nunca negamos el financiamiento. De hecho antes de la marcha ya tenían cerrado el financiamiento, ya lo tenían depositado el dinero. Pero cuál era el punto, que nosotros exigíamos auditorías. Si vos vas a estar utilizando los recursos que aportan los pagadores de impuestos, vos le debes transparencia, y esas son las auditorías.”

*Sí, absolutamente hay curros. ¿Si no por qué no me quieren dejar auditar? ¿Es decir, por qué no te dejas auditar? ¿Por qué te molesta la auditoría? No las hacen como hace 10 años, la última que hicieron fue en Psicología. ¡Dale! Si vos tenés las cuentas limpias, no tenés ningún problema, pero fíjate como ahora en Chaco saltó un problema. Entonces, desde una causa noble armaron una mentira para esconder el verdadero curro y no sólo eso sino que además después la politizaron.”

“¿Quiénes estaban ahí? Estaba la izquierda recalcitrante golpista ¿no? Digo ayer llamando… digamos a derrocar el gobierno. Después ¿quién estaba? La CGT, estaba el propio Pablo Moyano o sea, creo que no sé…. una vez digamos encontró un libro y lo llevó al museo para ver que digo. También estaba el ala progresista de la Unión Cívica Radical; estaba La Cámpora, estaba Kicillof con la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es como se contaminó es más para mí es una victoria enorme del gobierno. La marcha mostró el modus operandi de la política. Tomó una causa noble, la prostituyó para defender un curro y lo contaminó políticamente.”

*La obra pública y Cristina Fernández*

“No va a haber más obra pública. Lo que pasa es que a ella (por CFK) sí le gusta la obra pública. Tiene una causa con eso. ¿Por qué no hay transferencias discrecionales a las provincias? ¿Adónde iba ese dinero? A las que tenían la contabilidad más opaca. Entonces no, eso se cortó, se cortó. Se cortó eso de que un gobernador se tenga que venir a arrodillar a Buenos Aires, yo no quiero eso.”

*El ajuste y el FMI*

“Nosotros estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la Argentina, el más grande de la historia de la humanidad. El Fondo Monetario Internacional no puede creer lo que estamos haciendo. Para nosotros lo importante es el Norte que tenemos. Es adónde queremos i.r Entonces nosotros estamos apuntando a ir a un lugar, después digo obvio ¿sabes qué? La vida está llena de problemas. El día que vos estabas armando este negocio, la cantidad de despelotes con lo que tuviste que lidiar en tu vida, habrá sido un infierno. ¿Y qué hiciste? Seguiste porque tenías un objetivo, bueno nosotros tenemos un objetivo: recuperar la libertad.”

*El futuro del peso y quiénes lo quieren ver preso*

“El día que terminamos de limpiar el balance del Banco Central y hacemos la reforma financiera, para que sea un sistema anti corrida, nosotros vamos a sacar una ley, que la emisión monetaria sea considerado un delito. Es decir, ahora va a ir preso el presidente del Banco Central, el director del Banco Central, el ministro de Economía, el Presidente de la Nación y diputados y senadores que voten por una mayor emisión monetaria. Además, será como un delito de Lesa Humanidad, es imprescriptible porque puede venir otro político y lo puede cambiar. Pero después puede venir otro y decir: ‘Che vos cambiaste esto, vas preso.

“Yo creo que la puedo sacar (a la ley) en el Congreso porque como muchos sueñan con verme preso, sí. ¿Quiénes son? Los que defienden el status quo. Los que no quieren que reformemos el sistema hacia las ideas de la libertad, obvio. Yo creo que los que están más preocupados son los que quieren llegar al poder. Ella (por Cristina Fernández) ya estuvo en el poder, entonces los veo mucho más sacados y desaforados a los que tienen ganas de llegar, sean orcos o no, que la propia Cristina te diría.”

*Bullying, halcones, palomas y talibanes en las reuniones de Gabinete*

“Ese es un arduo trabajo que está llevando a cabo el señor Guillermo Francos (diálogo para aprobar la Ley de Bases en el Senado). Si ustedes vieran lo que son las reuniones de Gabinete, le hacemos bullying a Francos. El otro día lo gracioso era cuando definimos quiénes son palomas adentro de nuestro Gabinete. Hay halcones y palomas. A ver ¿quiénes son las palomas? Porque… Guillermo Francos, Martín Menem, Victoria Villarruel y Mondino. Y digo eso porque son las que están más ligados, a bueno, ¡si esas son las palomas, lo que serán los halcones! Los talibanes somos Patricia y yo.”

*Postulación de Lijo para la Corte Suprema*

“Hay una ventaja relativa que tiene Lijo respecto a cualquier otro candidato: sabe cómo funciona todo el sistema jurídico de la Justicia en Argentina. Y si nosotros queremos hacer una reforma para que la Justicia empiece a ser más ágil, digamos, y sea mucho más eficiente, hay que poner a alguien que sepa de cómo funciona.”

“Mi único interés es que la Corte falle acorde a los principios de la Constitución. O sea, yo no necesito una Corte adicta. Lo puedo decir de manera grosera: yo tengo el culo limpio. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso porque soy un tipo que está limpio. Entonces yo lo que necesito es volver a los valores de Alberdi. Ese es el punto central.

*Posible reelección*

“Eso depende de la gente. Entonces hay mucho por recorrer. Naturalmente, si nosotros empezamos a derrotar la inflación, crecemos, se crean puestos de trabajo de mejor calidad. Bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, la gente vive mejor y terminamos con la inseguridad. Y es claro que dado que ese fue el mandato que me que me dio la ciudadanía, es probable que pueda ser que haya una reelección.”

*Relación con Mauricio Macri*

“Yo tengo la mejor con el presidente Macri y yo creo que hay que revalorizar lo que él hizo. Yo creo que él tuvo las buenas intenciones y hubo circunstancias que no, digamos, de su frente. Entonces yo creo que hay que revalorizarlo. No sé si él tiene intenciones de volver o no, pero digamos, yo con él tengo una excelente relación.”

*Diferencia entre crítica y falacia*

“Vos tenés dos críticas, dos tipos de críticas. Una crítica que está… Fundada. Fundamentada. Entonces vos me haces una crítica fundamentada. A mí me sirve, a mí me ayudás. Es decir, la crítica fundamentada, la crítica elaborada, la crítica con sustento, a mí me sirve. Ahora, lo que yo, digamos, me voy a seguir peleando todos los días, si vos me construís la falacia del hombre de paja, si mentís sobre algo que no es así, o alternativamente la crítica es intelectualmente deshonesta. Y está lleno de economistas, por ejemplo, que agarran un análisis, parten el análisis a la mitad, sacan la parte que no está y te critican que vos no dijiste tal cosa. Entonces, te critican por lo que están ellos ocultando. Entonces, a esos les voy a pasar como una aplanadora. O sea, ¿por qué tengo que permitir que mientan, calumnien, injurien, todas esas cosas? No, tengo todo el derecho a defenderme, pero la crítica, la crítica ayuda un montón.”

*Mensaje a los trabajadores en su día*

«Ánimo que vamos a salir adelante, no tengan dudas. Con libertad vamos a alcanzar la prosperidad.»