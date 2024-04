Magno: “Torres dice que la educación debe ser una prioridad, pero en la provincia eso no sucede”

Carlos Magno, secretario Gremial de ATECh, manifestó en ABC Radio por FM Records que “Sabemos que hay 16 escuelas que no están en condiciones y estas son las que nos hemos enterado y por estamos haciendo público esta denuncia en la que otra vez el Estado de Chubut no garantice las condiciones edilicias para el funcionamiento”.

En ese sentido sostuvo que “El Gobierno provincial dijo en marzo que solamente había cuatro escuelas con problemas, pero nos encontramos que son muchas más y debemos demandar con la comunidad que se solucionen estas dificultades. Torres dice que la educación debe ser una prioridad, pero en su provincia eso no sucede”.

Luego indicó que “Le pedimos a todos los diputados que nos respondan sobre el adicional llamado ubicación geográfica que cobran 2.160 docentes en las escuelas rurales que se congeló a mediados de la década del ’90 y que ronda entre los 1.500 y los 3.000 pesos como incentivo. Estamos reclamando que se restituya el porcentaje establecido en cada zona y le pedimos a la Legislatura que se expida”.

Magno denunció que “Sucedió algo negativo en las últimas dos reuniones paritarias donde el gobierno asumió que iba a implementar el pago con una planilla complementaria para un grupo de docentes que en abril no habían cobrado en el mes de marzo, aunque se encontraban designados desde el inicio del ciclo lectivo. Luego nos dijeron que no iban a hacer el pago al que se habían comprometido porque dijeron que no podían pagarlo”.

“Nosotros seguimos planteando la medida de fuerza frente a todas estas situaciones, pero ahora hay una doble penalización porque no solamente se descuenta el día de trabajo sino también el denominado adicional por presentismo que bien podrían haberlo denominado adicional anti paro”, concluyó.