Rector de la UBA sobre la crisis presupuestaria: «Si no hay dinero, no nos quedará otra que cerrar»

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, lanzó una advertencia contundente sobre la situación financiera de la institución, señalando que la falta de recursos podría obligar al cierre de la prestigiosa casa de altos estudios.

Gelpi destacó que, hasta el momento, los fondos prometidos por el Gobierno no han sido suficientes para hacer frente a las demandas presupuestarias de la UBA. Aunque se espera un refuerzo en mayo, el rector subrayó que estas sumas están muy por debajo de lo necesario para compensar el impacto de la inflación.

Enfatizó en que la universidad no puede mantener sus funciones si no recibe los fondos necesarios: «Si no hay dinero, no nos quedará otra que cerrar». Además, criticó la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública, la salud y la ciencia, denunciando recortes indiscriminados que ponen en peligro el funcionamiento de estas áreas fundamentales.

Gelpi también abordó el tema de los estudiantes extranjeros, explicando que representan un porcentaje pequeño de la población estudiantil y que cualquier posible arancel que se les imponga no sería significativo para el presupuesto de la universidad. Subrayó la importancia del intercambio académico que estos estudiantes generan y recordó que cambiar el régimen de gratuidad requeriría modificar la Constitución.