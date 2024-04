Luis Ventura y Diego Estevez recordaron que fueron abusados cuando eran niños

En medio de las declaraciones del periodista rosarino Juan Pedro Aleart, quien denunció a su padre y su un tío, Luis Ventura recordó su experiencia a los seis años.

En el programa de A la Tarde contó detalles del abuso que sufrió a manos de un cura.

“Yo he vivido muchas de estas experiencias, primero por familiares. Yo tengo una familia muy numerosa. Y lo he vivido yo en carne propia, fui abusado con seis años” y “cada uno lo vive como puede y como lo dejan y lo saca a lo mejor en el momento menos pensado”, sostuvo.

Con Alejandro Fantino pudo abrir su corazón la primera vez “cuando termina el programa de Fantino, me llama mi hermano, el menor y me dice que a él le había pasado lo mismo con el hermano del que me abusó a mi. Curas”, sorprendió.

“Después entrás a hacer un derrotero de situaciones y te das cuenta de que el abuso no terminó ahí. El abuso terminó o continuó con ese mismo cura, que yo lo había tenido en primer grado y después lo tuve en tercero, buscándome excusas de conductas…”.

Es que “el silencio no tenía que ver con un tema mío, tenía que ver con un miedo de mi viejo. Yo tenía miedo que si mi viejo llegaba a saber algo de lo que me había pasado, creo que ese cura… olvidate”, dijo conmovido.

“Me bajó los pantalones siendo un niño de seis años. Si mi viejo se enteraba, olvidate. Además, mi viejo era de la vieja guardia, esos tipos que arreglaban las cosas de frente” y “me ponía en situaciones de rebeldía. Por ejemplo, aparecía rayado mi banco, entre otras cosas”.

Y siguió “Mi viejo no sé qué habrá hablado con el cura, pero lo fue a ver y terminó todo. Nunca más me jodió, nunca más nada”.

El presidente de APTRA remarcó que tardó entre 40 y 50 años para hablar del abuso

“No me lo olvido más. Yo quedé paralizado. Nunca esperé esa invasión a mi intimidad, de bajarme el pantalón y dejarme en bolas. Me dejó desnudo. Y yo espiando a ver si entraba uno y me veía desnudo. Lo peor para mí era el pudor, no imaginé otro riesgo porque no tenía conciencia. Era un cura, tenía sotana”, cerró.

Por su parte, Diego Esteves dijo que de chico fue abusado sexualmente por la pareja de ese momento de su padre mientras estaban de vacaciones en Brasil.

Esteves contó: “estábamos de vacaciones en Brasil y por unos momentos yo quedé a cargo de una pareja de mi papá, de unos 40 años” y “recuerdo perfecto, me quedé en un cuarto con una pelota, esas de goma que estuvieron muy de moda en una época, y se puso a jugar conmigo a la pelota en mi cuarto y en un momento corta en juego, tenía unas medias de red negra con una minifalda y me sienta sobre su regazo y me empieza a decir ‘acariciame acá’ y me marca la rodilla y cuando la situación iba a proseguir justo entra mi viejo”.

“No lo había recordado hasta hoy que Ventura contó lo que contó”, cerró Esteves