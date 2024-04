Un comisario le pegó después de ganar el partido: «hice dos goles y nosotros no vamos a la cancha a pelear»

El agredido en la cancha Marquitos este fin de semana por un comisario habló tras el ataque.

«No lo conozco a este hombre para ada y nunca lo vi, termina el partido y fui a buscar a mi nena y mi mujer. Cuando voy a saludar al rival, me tira una trompada fuera de contexto, me tira al piso» señaló el agredido.

Marcelo Rodriguez, comisario mayor es el agresor y quien reaccionó de manera inesperada.

En tanto la víctima expresó «Hay gente que hace más de 20 años que se juega a la pelota, no pudimos festejar, pierdo un día de laburo, ni nena lloraba afuera de la guardia del Hospital, pasé un mal trajo»

«No lo conozco y yo justo iba a saludarlo a él y a los otros que estaban atrás yme encuentro con esa sorpresa» y sumó «Las disculpas no se las voy a aceptar, me llamó y le dije que no le aceptaba las disculpas y le corte. Siento temor no lo conozco y no se que querrá».