Ex participante de Gran Hermano se enamoró en la casa y dejó a su pareja: «El amor es el amor»

La ex participante de Gran Hermano 2023, Lucía Maidana, recientemente compartió detalles íntimos sobre su vida amorosa durante una transmisión en Telefe a través de YouTube.

En dicha ocasión, confirmó su separación de su novia y reveló sus sentimientos hacia una de sus compañeras de la casa, Rosina Beltrán.Lucía, originaria de Salta, al ser preguntada sobre su estado civil, mencionó que ha recibido varias preguntas al respecto desde su salida del programa hace cuatro días. Expresó que no puede resolverlo todo en tan poco tiempo y dejó entrever sus sentimientos hacia Rosina, con quien compartió momentos especiales dentro de la casa de Gran Hermano.La joven reflexionó sobre el amor, destacando que este surge cuando menos lo esperamos.

«El amor es el amor y se da cuando menos lo esperás también ¿no? Otro amor, no sé», indicó.

«No quiero hablar tampoco mucho de eso, pero bueno, estoy con muchas cosas en la cabeza también. Estoy con mucho trabajo también. Me quiero enfocar mucho en el repechaje, que quiero volver a entrar» aseguró.

«Quiero entrar para jugar, pero también quiero entrar por ella, por Rosi, es obvio. Ya no lo tengo que aclarar, no me lo pregunten más. La nombrás y me pongo mal, lo mismo con Zoe, quiero ir a abrazarlas, doy todo por eso» expresó.

A pesar de no querer profundizar en el tema, mencionó que su mente está ocupada con múltiples responsabilidades y su deseo de regresar al programa a través del repechaje.Lucía manifestó su deseo de volver a la casa no solo por la oportunidad de jugar, sino también por el afecto que siente hacia Rosina y otra compañera, Zoe.