Joel le hizo una picante declaración a Agostina Spinelli en medio de un baile sensual en “Gran Hermano”

Apenas unos días después de haber besado a Juliana “Furia” Scaglione, Joel Ojeda compartió un momento íntimo con Agostina Spinelli que revolucionó Gran Hermano 2023 (Telefe). El azafato no pudo contenerse a la tensión y le declaró sus verdaderos sentimientos a la mujer policía.

“Siento que me gustás posta”, se sinceró entre risas, explicando la razón por la que no podía concentrarse. La joven se sorprendió por las declaraciones y se burló de sus sentimientos. “Es que es muy sexy, bol…”, admitió nervioso.

La reacción de Agostina Spinelli tras la declaración de Joel Ojeda en «Gran Hermano 2023» por el momento íntimo que compartieron. (Fotos: capturas de Directv Go)

Dos participantes de “Gran Hermano 2023″ le hicieron una terrible maldad a Furia y podrían ser sancionados

Este sábado a la madrugada, luego de la fiesta en el sum, dos participantes de Gran Hermano 2023 se pasaron de la raya y le hicieron una terrible maldad a Furia. La dejaron encerrada en ese lugar exclusivo de la casa y pasó casi una hora hasta que la joven logró salir.

En un video que se viralizó en las redes, se observó que los responsables fueron Emmanuel y Joel, ya que fueron quienes cerraron la puerta. Luego, hicieron un sospechoso gesto a cámara que también los dejó en evidencia.

La participante se angustió por el accionar de sus compañeros.

Horas después del episodio, Juliana habló con Martín Ku y no pudo contener su angustia. Al borde de las lágrimas, expresó que le dolió que nadie se preocupara por ella ni percibiera que faltaba. Además, dijo que hay varias personas que se le acercan por interés y eso le molesta. “Voy a pedir hablar con el psicólogo. No les intereso, nadie me llamó. Me da bronca porque yo no soy una forra”, concluyó apenada.