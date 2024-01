Fita: “No vamos a ser una escribanía de temas con los que la gente no esta de acuerdo”

Gustavo Fita, diputado provincial de Arriba Chubut, señaló que “Queremos saber cuáles serán los temas se van a tratar en la Legislatura durante las extraordinarias del 22 y 26 de enero, y desde hace un tiempo venimos diciendo que queremos ser una oposición constructiva en todo lo que le haga bien a los chubutenses, pero vemos al gobernador con actos de demagogia que van saliendo a la luz”.

El legislador sostuvo que “Todavía no entraron a la Cámara los proyectos de Emergencia Sanitaria, Presencialidad docentes, una modificación a la Ley de Hidrocarburos y el de Transparencia de la Obra Pública. Decimos que estamos de acuerdo con estas cuestiones, pero necesitamos analizarlos con más de tres o cuatro días. Los sindicatos docentes no han plateado sus objeciones a la Presencialidad, por eso queremos conocer el proyecto y analizarlo con tiempo porque somos representantes más de 110 mil votos que nos acompañaron en las elecciones”.

En ese marco remarcó que “Nos ocupa que a los chubutenses les vaya bien y queremos que las cosas que se hacen tengan una justificación y un fundamento para hacerlo de la mejor manera, pero dejamos en claro que no vamos a ser una escribanía de temas con los que la gente no esta de acuerdo”.