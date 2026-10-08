La mañana arrancó nublada, y asi seguirá el cielo todo el día, pero sin anuncio de lluvias.

A las 8, la temperatura es de 7.2 grados, con una sensación térmica de 6.4 grados.

El cielo está parcialmente nublado.

La humedad alcanza al 81 %

La presión es de 1020.5 hectoPascales

El viento sopla en dirección Oeste a 6 kilometros por hora.

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros.

El sol se hizo visible a las 6:48 y se ocultará a las 19:48

La mínima de hoy fue de 6 grados, y se estima una máxima de 14.