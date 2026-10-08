Fue en el marco de actividades que encabezó el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, junto a autoridades del INCUCAI y CUCAI Chubut. Se firmaron actas compromiso para impulsar la creación de los Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA).

En el marco del plan de jerarquización del sistema sanitario público que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, desde el INCUCAI destacaron el compromiso de los hospitales Alvear y el Regional de Comodoro Rivadavia con la procuración de órganos y tejidos.

Fue luego de dos actos institucionales desarrollados en los establecimientos sanitarios que presidió el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, junto a autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y CUCAI Chubut, en los que se firmaron actas compromiso para impulsar la creación de los Consultorios de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA).

Durante el acto, se destacó a los integrantes de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), a los servicios y profesionales de las instituciones por su compromiso y los resultados de su tarea.

En ese sentido, se presentó a los distintos servicios el Programa Procurar, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante a través de la creación de unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos.

La implementación de este programa se desarrolla en etapas, en establecimientos hospitalarios nacionales, provinciales y municipales seleccionados de acuerdo a la potencialidad generadora de donantes de órganos y tejidos, y en conformidad con criterios específicos.

Reconocimiento

Al respecto, el secretario de Salud, Sergio Wisky, expresó su reconocimiento a profesionales y personal de los hospitales “por éste y por todo el trabajo que realizan en procuración de órganos y tejidos”.

“Valoramos y destacamos la relevante tarea efectuada desde el sistema público de salud”, agregó.

De ese modo, detalló que “actualmente unas 470 pacientes se encuentran en diálisis, y Chubut tiene una lista de espera de 84 personas” por eso “es central que contemos con hospitales preparados, con el recurso humano capacitado para brindar respuestas y el acompañamiento necesario”.

Salvar vidas

Por su parte, el presidente del INCUCAI, Richard Malan, sumó sus felicitaciones a los equipos que realizan “una tarea trascendente para todos, para esa familia que perdió un ser querido, para quién va a recibir un órgano o tejido, y para ustedes mismos porque ese día es distinto cuando logran que una donación se concrete”.

Además, rescató que “en cada procedimiento, en el marco de un sistema integrado como el que representamos como organismo, podemos hacer que las voluntades se junten, la política, la sanitaria, la de una familia y la de quienes día a día están en la trinchera”.

Al finalizar, expresó que “todo ese importante trabajo se evidencia cuando el trasplante se concreta, cuando salvamos vidas”.

Potencialidad de los hospitales

La coordinadora Jurisdiccional de CUCAI Chubut, Caren Goddio, felicitó a los equipos de los hospitales, indicando que “llevar adelante un proceso de procuración involucra a mucha gente, porque cada hospital tiene que estar unido y recordar que lo que hacen tiene un sentido, que es sacar a la gente de la lista de espera y mejorar su calidad de vida”.

Asimismo, aseguró que “siempre vimos la potencialidad de los hospitales de Comodoro Rivadavia, y rescatamos la idea de que se apropien, que trabajen como grupo, que cada vez tengan más becarios, que cuenten con referentes que presentan sus trabajos en Congresos y que hagan visible lo que hacen”.

Ceremonias

Las ceremonias realizadas en ambos hospitales fueron encabezadas por el secretario de Salud del Chubut Sergio Wisky; la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza; el presidente del INCUCAI, Richard Malan; el director médico de INCUCAI, Pablo Centeno; y la coordinadora jurisdiccional del CUCAI Chubut, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Salud provincial, Caren Goddio.

Asimismo, estuvieron presentes la directora del Hospital Alvear, Maite Muñoz; la coordinadora Hospitalaria, Lucía Martin Martínez; el director del Hospital Regional, Iván Martínez; y el nefrólogo del establecimiento, Gonzalo Carrizo; la coordinadora de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), Lilian Barria; jefes de servicios; autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y de PAMI Chubut, entre otros.