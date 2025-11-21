Problemas para el ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Se cae el salvataje por 20 mil millones de dólares de los bancos de Estados Unidos.

El gobierno ya uso 2500 millones antes de las elecciones del 26 de octubre.

En Misiones, el gobierno nacional le cobró un canon a peregrinos de una Iglesia por marchar por la ruta 12.

El diálogo con los gobernadores es bueno Pero el poncho no aparece.

La justicia de Catamarca ordenó la devolución de pensiones a personas con discapacidad, pero todavía no se sabe quién es KM en la ruta de las coimas en ANDIS.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: