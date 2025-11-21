Caos en el Black Friday de Ciudad del Este

«Descuentos sin fronteras», es el lema del Black Friday de Ciudad del Este, en Paraguay. El anuncio generó gran expectativa y el inicio un tremendo descontrol. La promesa de conseguir artículos como notebooks a 80 dólares y perfumes a 10 dólares provocó una «estampida humana» sin precedentes.

La desesperación por las ofertas de tecnología y perfumería desató el caos a la hora de la apertura y trascendieron videos de los golpes y el descontrol que se desataron en los shoppings, donde la multitud, proveniente de Paraguay, Brasil y Argentina, se agolpó hasta generar aplastamientos y caídas.

Así quedó plasmado en videos viralizados que capturaron el momento en que los compradores rompieron las filas para acceder a las tiendas. Una secuencia particularmente dramática mostró a dos personas forcejeando violentamente por una caja de computadora mientras rodaban por el suelo, ignorados por la marea humana que pasaba a su lado.

En los videos se ve que una horda de argentinos aprovechó el fin de semana largo para adquirir productos de tecnología, dado el tipo de cambio favorable con un determinado modo de pago.

Las imágenes son impactantes y no dejan de recorrer X, mostrando la desesperación de las personas y la violencia a la que están dispuestas a exponerse con tal de comprar algo por un menor valor.

Pese al desborde de la jornada inaugural, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este estima un récord de 300.000 visitantes, una cifra impulsada por el regreso masivo de turistas argentinos atraídos por las promociones en dólares, según destacó Armando Ghazaoui, coordinador del evento.

Este Black Friday, declarado de interés turístico por la Senatur, reúne a más de 90 empresas y se consolida como el mayor movimiento comercial de la Triple Frontera.