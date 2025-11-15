Caen narcos del clan Villalba: les encontraron un arsenal, drogas y 490 mil dólares escondidos en cajas de seguridad

Un nuevo golpe al narcotráfico se concretó en el conurbano bonaerense: la Policía Federal Argentina (PFA), mediante un amplio operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo a ocho personas y desarticuló una organización narco vinculada al clan de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, uno de los líderes narcopolíticos más conocidos del país.

La investigación surgió a partir del operativo “Droga Salvaje”, realizado en febrero de 2022, que había desmantelado una estructura delictiva involucrada en la venta de pasta base adulterada con fentanilo, sustancia que provocó la muerte de 24 personas. Pese a ese duro golpe, las autoridades sospechaban que el clan había logrado rearmarse y retomar sus actividades ilegales.

Por ese motivo, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, ordenó profundizar las tareas de inteligencia. Las pesquisas confirmaron que un nuevo grupo había tomado el control de la organización, incluso relacionado con un video difundido en 2023 donde se amenazaba a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

En 2024, la banda ya se había reorganizado y expandido su negocio: no solo retomaron la venta de cocaína y marihuana al menudeo en diferentes barrios de San Martín, sino que también incursionaron en el lavado de activos, inyectando alrededor de 1.400 millones de pesos en una empresa constructora de la zona.

Intercepción clave y detenciones

El operativo final se activó cuando los investigadores detectaron un intercambio de bolsos con dinero proveniente del narcomenudeo. En la intersección de San Martín y Perdriel, en pleno centro del distrito, la PFA interceptó dos vehículos y detuvo a dos hombres y una mujer, incautando 10 millones de pesos.

A partir de esa maniobra, se establecieron cinco domicilios utilizados para fraccionamiento y acopio de droga ubicados en CABA, La Matanza, Hurlingham y San Martín, además de seis “búnkers” de venta ubicados en Villa 18, Curita y Puerta 8.

Allanamientos, drogas y un arsenal oculto

Con la orden judicial, se llevaron a cabo siete allanamientos y tres procedimientos en la vía pública. Como resultado, la PFA secuestró:

7,5 kilos de cocaína de máxima pureza

Casi 10 kilos de marihuana

95 dosis de Tusi

14.683.500 pesos

7 armas cortas listas para uso

Chalecos antibalas y tácticos policiales

3 autos y 2 motos

7 contadoras de billetes, termoselladoras, balanzas y elementos de fraccionamiento

22 teléfonos celulares y documentación clave

En uno de los domicilios, dentro de una rejilla de desagüe, los agentes encontraron un arsenal compuesto por pistolas calibre 9 mm y revólveres .38 Special y .44 Magnum con numeración limada.

El dinero del narco, bajo llave

La investigación concluyó con la apertura de dos cajas de seguridad bancarias. Allí, los federales encontraron 490.000 dólares en efectivo, considerado uno de los golpes económicos más fuertes contra la estructura financiera de este grupo narco.

Todos los detenidos —argentinos y mayores de edad— quedaron a disposición del juez por infracción a la Ley 23.737.