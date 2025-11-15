Close Menu
sábado, noviembre 15
Solidaridad

Manu rifa una bici 0 km y más premios para juntar fondos y operarse la vista

El ciclista y fotógrafo Manuel Alejandro Rodríguez lanzó una rifa solidaria para costear una cirugía ocular. Los premios incluyen una bicicleta SBK 0 km, un perchero, un medallero y una remera Nutit.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read

Manuel Alejandro Rodríguez es conocido en Comodoro por dos cosas: su pasión por el ciclismo y su enorme solidaridad. Siempre detrás de una cámara registrando competencias, eventos o ayudando a quien lo necesite, hoy es él quien requiere del acompañamiento de la comunidad.

En las últimas horas, Manu anunció que necesita someterse a una cirugía en la vista y que, para reunir los fondos, decidió lanzar una rifa solidaria con importantes premios.

Buenas mis amigos. Voy a rifar estos 4 premios para juntar fondos para una cirugía en la vista. La próxima semana me dan la fecha. Gracias por la ayuda, gracias de corazón”, escribió en sus redes.

Premios de la rifa:

Primer premio: Bicicleta SBK 0 km

Segundo premio: Perchero

Tercer premio: Medallero

Cuarto premio: Hermosa remera Nutit

La rifa tiene un valor de $10.000 por número, del 00 al 99, y puede abonarse al alias Espartano.300.
Para participar o realizar consultas, Manu dejó disponible su contacto: 297 425-5727.

Share.

Related Posts