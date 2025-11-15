Manu rifa una bici 0 km y más premios para juntar fondos y operarse la vista

Manuel Alejandro Rodríguez es conocido en Comodoro por dos cosas: su pasión por el ciclismo y su enorme solidaridad. Siempre detrás de una cámara registrando competencias, eventos o ayudando a quien lo necesite, hoy es él quien requiere del acompañamiento de la comunidad.
En las últimas horas, Manu anunció que necesita someterse a una cirugía en la vista y que, para reunir los fondos, decidió lanzar una rifa solidaria con importantes premios.
“Buenas mis amigos. Voy a rifar estos 4 premios para juntar fondos para una cirugía en la vista. La próxima semana me dan la fecha. Gracias por la ayuda, gracias de corazón”, escribió en sus redes.
Premios de la rifa:
Primer premio: Bicicleta SBK 0 km
Segundo premio: Perchero
Tercer premio: Medallero
Cuarto premio: Hermosa remera Nutit
La rifa tiene un valor de $10.000 por número, del 00 al 99, y puede abonarse al alias Espartano.300.
Para participar o realizar consultas, Manu dejó disponible su contacto: 297 425-5727.