Comodoro bajo alerta amarilla: fuertes vientos y ráfagas de casi 100 km/h

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado con una alerta amarilla por viento, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno incluye vientos intensos del sector oeste, con velocidades que oscilan entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, afectando la visibilidad y generando polvo en suspensión en distintos sectores de la ciudad.

La jornada comenzó con una temperatura de 17.9°C, humedad del 45% y un cielo mayormente nublado, acompañado por un viento sostenido de 38 km/h que levantó polvo, reduciendo la visibilidad a 25 km en algunos puntos.

Durante el transcurso del día, el viento se mantendrá como protagonista. Para la mañana y la tarde se prevén condiciones ventosas, con temperaturas entre 18°C y 20°C, mientras que por la noche se espera que el cielo continúe mayormente nublado, aunque las ráfagas seguirán siendo fuertes.

Las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones: asegurar objetos sueltos, evitar circular cerca de estructuras inestables, conducir con cuidado debido al polvo en suspensión y limitar actividades al aire libre que puedan implicar riesgo.

La alerta se mantendrá vigente durante todo el sábado, mientras que el domingo también presentará viento persistente, aunque con menor intensidad.

Foto: Jorge G. de oliveira

