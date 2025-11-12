Miércoles ventoso y nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 12 de noviembre General Mosconi amaneció con cielos mayormente nublados, temperatura de 14.1°C y viento del oeste a 36 km/h.

El registro indica una humedad del 45 %, presión de 1002.2 hPa y visibilidad de 30 kilómetros, en el marco de una jornada sin probabilidades de lluvia.

Durante el día, el viento volverá a ser el principal protagonista. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, especialmente en horas de la tarde, cuando el cielo se mantendrá mayormente cubierto y la sensación térmica rondará los 22°C.

Para la noche, el viento persistirá con menor intensidad y temperaturas cercanas a los 19°C.

Mañana: Algo nublado, 15°C, viento del oeste de 32 a 41 km/h.

Tarde: Mayormente nublado, 22°C, ráfagas de hasta 69 km/h.

Noche: Cielo nublado, 19°C, viento moderado.

Probabilidad de precipitación: 0 % durante todo el día.

El pronóstico extendido indica que las condiciones ventosas se mantendrán hasta el viernes, con temperaturas máximas cercanas a los 23°C y mínimas entre 10 y 14°C.

Recién hacia el fin de semana se espera una leve disminución del viento y un descenso térmico que llevará las máximas a 20°C.