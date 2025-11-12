CABIN explica cómo funciona la Braquiterapia de alta tasa de dosis, una opción avanzada contra el cáncer de próstata

La Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis (BTHDR) es una técnica innovadora utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata, especialmente en sus etapas iniciales.

El procedimiento consiste en la aplicación directa de radiación dentro de la próstata, con el fin de eliminar el tumor desde el interior del órgano, protegiendo los tejidos sanos que lo rodean.

En los casos de mayor riesgo, la braquiterapia se combina con radioterapia externa, logrando así mejores resultados clínicos y mayor control de la enfermedad.

Cómo se realiza el procedimiento

Se trata de un tratamiento ambulatorio, con una duración de aproximadamente tres horas, que permite al paciente retomar su vida normal el mismo día.

Es realizado por un equipo médico especializado en un ambiente quirúrgico, bajo anestesia raquídea (local).

Mediante imágenes en 3D, se planifica la cantidad y posición exacta de las agujas que se insertarán en la próstata para administrar la radiación.

Durante la aplicación, se colocan entre 14 y 18 agujas conectadas a una máquina que contiene una fuente radiactiva.

Una vez finalizado el procedimiento, las agujas se retiran y el paciente puede regresar a su hogar luego de recuperarse de la anestesia.

Principales beneficios

Alta precisión que protege órganos cercanos como el recto y la vejiga.

Menores efectos secundarios en comparación con la cirugía u otras terapias.

Posibilidad de combinación con radioterapia externa en casos más complejos.

Recuperación rápida y sin internación prolongada.

