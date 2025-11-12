¡El Gobierno ataca los «dólares del colchón»: ¿Qué dicen los tributaristas?!

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para incentivar que los argentinos saquen sus dólares ahorrados en casa y los vuelquen al sistema financiero. Este plan, conocido como «Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario» o «inocencia fiscal», tendrá prioridad y se presentará junto con el Presupuesto a partir de diciembre, antes de otras reformas como la laboral y tributaria.

En una entrevista televisiva, Caputo explicó: «Primero vendrá el presupuesto y el perdón fiscal». Luego seguirán la reforma tributaria y laboral, mientras que la previsional podría quedar para el próximo gobierno.

¿Por qué ahora?

El objetivo es fomentar la «remonetización» de la economía en pesos y dólares, tras un aumento histórico en la compra de divisas antes de las elecciones. Según el Banco Central, el 40% de los pesos en circulación se usó para adquirir US$ 25.000 millones, el mayor nivel desde 2007, según el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

Sin embargo, expertos dudan si estos dólares se usarán realmente en transacciones. Las recientes desregulaciones permiten que comercios exhiban precios en dólares y acepten pagos en esa moneda, pero el uso es limitado. Una compañía de medios de pago reportó pagos con tarjeta de débito en dólares por solo US$ 5 millones mensuales, describiéndolo como «incipiente». Por ahora, el bimonetarismo se ve más en turismo, con visitantes extranjeros pagando en dólares, pero no en compras locales cotidianas.

Detalles del proyecto «inocencia fiscal»

Esta iniciativa busca simplificar los impuestos, reducir conflictos legales y promover la regularización voluntaria, especialmente para quienes tienen dólares fuera del sistema. Ofrece reingresar fondos sin multas ni sanciones penales.

Las reformas clave incluyen:

Régimen penal tributario : Actualiza los montos para delitos fiscales. Por ejemplo, el piso para evasión simple sube de 1,5���������100 millones, y para agravada de 15���������1.000 millones. Permite extinguir acciones penales pagando la deuda antes de denuncias, o con un 50% extra en 30 días (una vez por persona o empresa).

: Actualiza los montos para delitos fiscales. Por ejemplo, el piso para evasión simple sube de 1,5���������100 millones, y para agravada de 15���������1.000 millones. Permite extinguir acciones penales pagando la deuda antes de denuncias, o con un 50% extra en 30 días (una vez por persona o empresa). Procedimiento tributario : Reduce plazos para revisiones fiscales a 3, 5 o 10 años, según cumplimiento. Introduce «discrepancia significativa» para limitar reaperturas de períodos prescriptos, dando más previsibilidad.

: Reduce plazos para revisiones fiscales a 3, 5 o 10 años, según cumplimiento. Introduce «discrepancia significativa» para limitar reaperturas de períodos prescriptos, dando más previsibilidad. Declaraciones impositivas: Crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas con ingresos hasta 1.000����������������������������10.000 millones, aceptando una declaración prearmada por el fisco.

Opiniones de tributaristas: ¿Saldrán los dólares?

Marcos Felice, del Blog del Contador, es optimista: «Una vez que salga la ley con reglas claras sobre no justificar ahorros del colchón, habrá más incentivos. Sin ella, es un ‘cazabobos'». Aunque ya existe el régimen simplificado de ARCA para declarar patrimonio sin investigar variaciones pasadas, muchos contadores esperan la aprobación legislativa.

Marcelo Rodríguez, de MR Consultores, advierte que tomará tiempo: «Hoy la gente no piensa en sacar dólares para comprar. No está instalado». Pero con la ley, «no se penalizarán incrementos patrimoniales no justificados». Recomienda el régimen simplificado de Ganancias como un «blanqueo» para 2025, bloqueando revisiones pasadas si no hay diferencias significativas. «En 2026, con todo bajo la ley, esos dólares podrían empezar a moverse», agrega.

Este proyecto podría marcar un cambio en cómo los argentinos manejan sus ahorros, pero dependerá de la confianza en las reglas claras.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/11/12/el-gobierno-vuelve-a-la-carga-para-impulsar-el-uso-de-los-dolares-del-colchon-que-dicen-los-tributaristas/