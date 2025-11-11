El revolucionario enfoque de Microsoft: desarrolla una superinteligencia «humanista» y controlable

Microsoft anuncia su nueva superinteligencia «humanista»: promete que será segura y estará bajo control humano

En un movimiento que marca su rumbo independiente en el campo de la Inteligencia Artificial, Microsoft presentó esta semana su visión para una nueva era de IA. La compañía prometió desarrollar una «superinteligencia humanista» que priorice a las personas y sea, por diseño, controlable y sumisa.

El anuncio, realizado a través de una publicación de blog por Mustafa Suleyman, jefe de la división de IA de Microsoft, llega pocos días después de que la empresa y OpenAI, su aliada histórica, redefinieran su relación para otorgarse mayor independencia.

Una IA que sirva a la humanidad

«Creemos que los humanos importan más que la IA», afirmó Suleyman. «La superinteligencia humanista mantiene a las personas en el centro. Es una IA que trabaja para la humanidad, subordinada y controlable».

Este enfoque se diferencia de la idea de una IA altamente autónoma. Según el ejecutivo, el objetivo es crear un asistente cuidadosamente calibrado que ayude a las personas a «aprender, actuar, ser productivas y sentirse apoyadas», siempre dentro de ciertos límites establecidos.

El contexto: un «divorcio» estratégico con OpenAI

La revelación de Microsoft no es casual. Recientemente, OpenAI confirmó un cambio fundamental en su estructura, pasando de operar principalmente como una organización sin fines de lucro a un modelo que le permite realizar más negocios. Este cambio incluye un acuerdo que reduce su dependencia exclusiva de la nube de Microsoft, Azure, y le permite, por ejemplo, asociarse con competidores como Amazon.

Aunque no es una separación total (Microsoft mantiene derechos sobre la propiedad intelectual de OpenAI hasta 2032), este nuevo marco le da a la empresa de Redmond la libertad para desarrollar sus propios sistemas de IA de forma independiente. Las declaraciones de Suleyman son, por lo tanto, la primera gran señal de la dirección que tomará Microsoft por su cuenta.

La carrera por la superinteligencia y sus advertencias

Microsoft no es la única compañía en esta carrera. Meta (la empresa madre de Facebook) también ha abierto un área dedicada específicamente a la «superinteligencia».

Sin embargo, este avance acelerado preocupa a muchos expertos. A fines de octubre, más de 800 personalidades del sector, incluidos pioneros de la IA, firmaron una carta abierta pidiendo un freno a estos desarrollos. Advirtieron que «los sistemas de IA de vanguardia podrían superar a los humanos en la mayoría de las tareas cognitivas en tan solo unos años», lo que conlleva riesgos significativos junto con los beneficios potenciales.

En este contexto, la promesa de Microsoft de una IA «humanista» y controlable busca posicionar su tecnología como la opción más segura y ética en una competencia que se intensifica.

