EE.UU.: Cadena perpetua para el hombre que dio 217 puñaladas a su expareja

Woburn, Massachusetts, se estremeció con un crimen atroz: Bruce Maiben, de 48 años, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su expareja, Sherell Pringle, a quien apuñaló 217 veces tras una ruptura.

La sentencia se anunció el lunes 3 de noviembre, después de que un jurado lo declarara culpable de homicidio en primer grado. El caso impactó por la extrema violencia y el sufrimiento de la víctima, una madre de 40 años.

Los hechos del crimen

Sherell Pringle desapareció en la madrugada del 19 de diciembre de 2021. Su cuerpo fue encontrado dos días después en la Reserva Rumney Marsh, en Saugus. La autopsia mostró más de 217 puñaladas, lo que indica una agresión feroz.

Según la investigación, Pringle había enviado un mensaje a una amiga poco antes, diciendo que estaba «harta» de Maiben, quien había entrado ilegalmente a su casa y la amenazado con un cuchillo.

Bruce Maiben fue condenado a perpetua por el crimen de su exnovia. (Foto: gentileza Boston 25).

El dolor de una familia

En la audiencia de sentencia, Pearl Garner, madre de la víctima, confrontó al asesino en la corte: «Sos una basura. Espero que te pudras en el infierno por lo que hiciste», expresó con profunda indignación.

Garner agregó que, por la brutalidad del ataque, el funeral de su hija fue a cajón cerrado. «No merecés caminar por este mundo», dijo, visiblemente afectada.

La madre de Sherell Pringle le deseó a su exyerno que «se pudra en el infierno». (Foto: gentileza CBS).

Una vida interrumpida

Sherell Pringle era madre de un adolescente y trabajaba en un grupo médico. Su familia la recuerda como una líder ambiciosa, amante de los viajes, las compras y la fotografía. «Era una madre increíble», destacaron en su obituario.

Había aprobado la compra de una casa, pero la noticia llegó tras su muerte. El crimen dejó devastados a su hijo y a la comunidad.

Justicia y llamado a la acción

El fiscal del condado de Essex, Paul F. Tucker, declaró: «Este veredicto asegura que el acusado responda por su conducta atroz. Esperamos que la familia encuentre consuelo».

Maiben fue arrestado el 23 de diciembre de 2021 y permaneció detenido desde entonces.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que lo hace, llamá a la línea 144 para ayuda gratuita y confidencial, las 24 horas.

