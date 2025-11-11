¡Fracaso total! Apple abandona el iPhone Air tras la decepción del primero: cancelan la segunda edición

En una imagen que ilustra esta historia, Tim Cook, CEO de Apple, sostiene un iPhone Air con una sonrisa forzada. Esa expresión parece reflejar el destino de este smartphone, destacado por su delgadez extrema, que fue la estrella del evento de septiembre de la compañía, pero que ahora enfrenta un desempeño comercial pobre.

Informes recientes indican que Apple ha suspendido indefinidamente el desarrollo y lanzamiento del iPhone Air 2, el sucesor del modelo actual. ¿Por qué? Según Android Headlines, «los consumidores rechazaron el diseño ultradelgado».

El auge y caída de los smartphones delgados

Apple, con sede en Cupertino, California, apostó fuerte por los teléfonos superdelgados. En septiembre, junto a la serie iPhone 17, presentó el iPhone Air, con solo 5,6 milímetros de grosor, el más fino en su historia.

Apple lanzó su smartphone ultrafino junto a la serie iPhone 17. (Foto: Reuters/Manuel Orbegozo)

No es la única: Samsung lanzó el Galaxy S25 Edge (5,8 mm), y marcas chinas también se sumaron con modelos tradicionales y plegables.

Pero Apple no está sola en frenar estos diseños. Samsung también habría cancelado el Galaxy S26 Edge por razones similares: el mercado no los quiere.

Un diseño que no convenció a los compradores

El bajo rendimiento del iPhone Air no sorprende. Hace semanas, informes mostraron que Apple redujo su producción por ventas «inesperadamente bajas».

El iPhone Air privilegia el diseño por sobre la potencia. (Foto: Reuters/Manuel Orbegozo)

Los smartphones ultradelgados destacan por su ligereza, pero sacrifican espacio interno. Esto limita componentes como baterías potentes o cámaras avanzadas. En el iPhone Air, Apple recortó capacidad de batería y funciones fotográficas, pero cuesta 999 dólares, casi lo mismo que los iPhone Pro con mejores specs.

Según fuentes, Apple confirma que «los usuarios priorizan funciones y potencia sobre la extrema delgadez», eliminando el modelo de su calendario para 2026. Se esperaba su lanzamiento en la segunda mitad del próximo año.

Apple habría cancelado el iPhone Air 2, que estaba previsto para el 2026. (Foto: Reuters/Manuel Orbegozo)

The Information reporta una reducción en la producción del primer Air, señalando que ya no es prioridad. Ahora, el foco está en los iPhone 18 y un posible plegable.

Lección para la industria: Potencia antes que delgadez

El fracaso del iPhone Air y similares envía un mensaje claro: los consumidores prefieren potencia y buenas prestaciones sobre diseños elegantes. Si se combina todo, mejor; pero cuando la delgadez sacrifica desempeño, no funciona.

¿Los usuarios prefieren potencia por sobre diseño? Aquella parece ser la lección más fuerte en el negocio móvil, durante 2025. (Foto: Reuters/Manuel Orbegozo)

Hay esperanza para los delgados: baterías de silicio-carbono podrían cambiar el juego. Estas ofrecen hasta 10 veces más capacidad que las de ion-litio, permitiendo autonomía alta o diseños finos sin sacrificar batería.

“Sin duda, representan un salto evolutivo en la tecnología de ion-litio. Gracias a la capacidad del silicio para almacenar más iones de litio y su densidad energética, marcan un antes y un después en la autonomía”, explicó Andrés Bursztyn, vicedecano en UTN Buenos Aires.

