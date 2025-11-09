Regatas le ganó en el Socios a Gimnasia 

Regatas Corrientes se llevó la victoria por 87-84 ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por una nueva jornada de La Liga Próximo. El goleador del encuentro fue Jose Ignacio Copesky con 26 puntos, mientras que en la visita, Viktor Bender aportó 21 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza y Constanza Carrizo, tuvo un comienzo igualado por parte de los dos equipos, destacándose para Gimnasia Jose Ignacio Copesky con dos triples, por el lado de la visita Ezequiel Lezcano. En los últimos minutos, Regatas pudo sacar una leve ventaja con Viktor Bender para cerrar el primer cuarto por 23-17. En el segundo periodo, el conjunto correntino logró sacar una diferencia de once puntos (27-38) aprovechando el aporte ofensivo de Bender y la poca efectividad del local, pese a los intentos por parte del Mens Sana para descontar en el marcador con Centeno y Copesky, los Remeros se fueron al descanso arriba por 45-33.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró acortar la diferencia a cuatro puntos (49-53) con el aporte de Valentino Ayala y Centeno, pese a los intentos del Fantasma para volver a tomar distancia, el Verde igualó el encuentro (63-63) pero Regatas pudo cerrarlo mejor el la última del tercer cuarto para seguir arriba por 65-63. en el último periodo, pese a un pasaje errático por parte de los equipos, Gimnasia con un triple de Ayala, dio vuelta el partido (72-70), a partir de ahí el partido fue de ida y vuelta donde regatas aprovechó la última con los tiro libre de Bender para cerrar el partido 87-84.

Síntesis:

Gimnasia 84 / Regatas 87

Gimnasia: Natalio Santacroce 5, Valentino Ayala 24, Ignacio Copesky 26, Jesus Centeno 14, Ciro Melo 6 (fi) Simón Dias 2, Santino Santacroce 4, Tiago Olague 0, Benjamín Anriquez 1, Matias Gonzales 0, Gabriel Frávega 2, Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Regatas: Lezcano Exequiel 20, Ledesma Alan 5, Ferreyra Juan Cruz 3, Bender Viktor 21, Ignacio Ortega 10 (fi) Francisco Ferraro 8, Marco Benjamin 14, Sanz Pierlorenzi Matías 6. DT: Diego Checenelli

Árbitros: Axel Catalan y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).