Boca le ganó a River y se clasificó a la Libertadores

Con goles de Exequiel Zeballos, la figura del partido y de Miguel Merentiel, Boca le ganó 2-0 a River este domingo en la Bombonera.

El resultado del partido por la fecha 15 del torneo Clausura definió la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026, en tanto que River quedó sumergido en una crisis que se extiende y aún sin asegurar su clasificación.

Los goles: Exequiel Zeballos (46’ PT) y Miguel Merentiel (2’ ST).

River se salvó de una goleada por las atajadas de Armani y las malas definiciones de Giménez.