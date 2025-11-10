Buscan a Agustina Aldana Vásquez: la joven de 20 años fue vista por última vez en el barrio Fortín Chacabuco

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut emitió un pedido urgente de localización para dar con el paradero de Agustina Aldana Vásquez, una joven de 20 años que fue vista por última vez el sábado 9 de noviembre de 2025, en el barrio Fortín Chacabuco, Kilómetro 11, de Comodoro Rivadavia.

Según el informe oficial, Agustina se retiró de su domicilio y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La Policía solicita la colaboración inmediata de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a dar con la joven.

Agustina tiene contextura delgada (50 kg aprox.), mide 1,62 metros, es de tez trigueña, tiene cabello largo, color negro, ondulado y ojos oscuros. Su vestimenta al momento de ausentarse se desconoce.

Ante cualquier información, se ruega comunicarse de inmediato al (0297) 408-2600, teléfono de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, o a la comisaría más cercana, también disponible el número de emergencias 101.