¡Descubre las 7 playas más exóticas del mundo!

Un recorrido por el mapa mundial nos lleva a descubrir siete costas únicas, donde la combinación de playa y mar resulta poco convencional. Colores imposibles, leyendas locales y formas de vida asombrosas definen esta selección. Más allá de su belleza, cada una representa la singularidad de los ecosistemas y muestra cómo las comunidades locales aprenden a convivir y preservar estos entornos especiales.

1. Holbox, México: El Mar que Brilla en la Oscuridad

Al norte de Yucatán, la isla de Holbox se mantiene al margen del turismo masivo. Es parte de una reserva natural donde los vehículos a motor son reemplazados por carritos de golf y bicicletas.

El atractivo: Entre junio y noviembre, un fenómeno de bioluminiscencia ilumina el mar con destellos azules, gracias a microorganismos que brillan con el movimiento de las olas.

Además: De día, es un refugio para tiburones ballena, flamencos y tortugas marinas. Sus calles de arena y ritmo tranquilo contrastan con la magia de su mar luminoso.



2. Papakolea, Hawái: La Playa de Arena Verde

En la Isla Grande de Hawái, la Playa de Papakolea desafía lo común con su arena de color verde intenso.

La razón: Su color se debe al olivino, un mineral proveniente de erupciones volcánicas que el mar ha pulido durante miles de años.

La experiencia: Llegar requiere una caminata exigente, pero la recompensa es una ensenada única rodeada de acantilados. Está prohibido llevarse arena o rocas.



3. Playa Roja de Panjin, China: El Manto Carmesí

En China, esta «playa» es en realidad una marisma que se transforma en otoño.

El fenómeno: Una planta llamada Suaeda salsa cubre completamente la zona con un vibrante color rojo púrpura.

Para verla: Pasarelas permiten a los visitantes observar el paisaje sin dañar el frágil ecosistema, que también es hogar de aves migratorias como la grulla de corona roja.



4. Vik, Islandia: La Costa de los Cuentos Nórdicos

La playa de Vik, en Islandia, parece sacada de una antigua leyenda.

El paisaje: Su arena es completamente negra, producto de la erosión de la lava volcánica. Está rodeada por imponentes columnas de basalto y formaciones rocosas que, según el folclore, son trolls petrificados.

El ambiente: El clima es impredecible y las olas, poderosas. En verano, los frailecillos anidan en los acantilados, añadiendo color al dramático escenario.



5. Zipolite, México: Libertad y Naturismo

En la costa de Oaxaca, Zipolite es conocida por su atmósfera libre y contracultural desde los años 70.

La tradición: Es la playa nudista por excelencia de México. Cada enero acoge un Festival Nudista Internacional que atrae a miles de visitantes.

El entorno: Ofrece mar abierto, atardeceres intensos y un oleaje vigoroso que atrae a surfistas, todo en un ambiente de tolerancia y diversidad.



6. Harbour Island, Bahamas: La Arena de Color Rosa

En las Bahamas, Harbour Island posee una de las playas más inusuales del Caribe.

El color: Su arena es de un tono rosa suave, gracias a los restos de conchas de unos microorganismos llamados foraminíferos.

La visita: La Pink Sands Beach se extiende por cinco kilómetros. El color rosa se intensifica cuando la arena se moja con las olas o la lluvia.



7. Glass Beach, California: La Belleza de la Recuperación

En Fort Bragg, California, esta playa es un ejemplo de cómo la naturaleza puede transformar el impacto humano.

La historia: El lugar fue un basurero municipal durante décadas.

La transformación: Con el tiempo, el océano pulió millones de fragmentos de vidrio, convirtiéndolos en pequeñas «gemas» de colores que hoy cubren la costa. Ahora es un área protegida y está prohibido llevarse los fragmentos de vidrio.



Conclusión:

Creadas por la naturaleza o transformadas por el hombre, estas siete playas confirman que aún existen lugares donde lo extraordinario se convierte en cotidiano y la sorpresa está siempre presente.

Fuente:https://www.infobae.com/tendencias/2025/11/08/las-7-playas-mas-exoticas-del-mundo/