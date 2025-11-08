Milei y los gobernadores: la batalla por la reforma tributaria.

El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso una reforma tributaria que incluye modificaciones sustanciales en tres impuestos clave: IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. La iniciativa busca simplificar el sistema impositivo y reducir la carga tributaria, pero enfrenta el desafío político de conseguir apoyo entre los gobernadores.

Los Tres Ejes Principales de la Reforma

1. IVA Dividido: Nación y Provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la división del IVA actual: «Vamos a dividir el IVA entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%». Esta medida busca generar competencia impositiva entre las provincias, aunque especialistas advierten sobre complejidades en su implementación.

2. Baja del Impuesto a las Ganancias

Caputo confirmó que habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias para personas físicas. La única vía posible para esto sería mediante el aumento de las deducciones personales y familiares, que actualmente se encuentran muy desactualizadas por la inflación.

3. Ingresos Brutos: El Desafío Provincial

Aunque es el principal recurso de financiamiento de las provincias, el Gobierno plantea una reducción progresiva de este impuesto, considerado uno de los más distorsivos. Sin embargo, en muchas provincias representa hasta el 80% de sus ingresos, lo que complica cualquier acuerdo.

El Escenario Política: La Clave con los Gobernadores

La negociación con los gobernadores será determinante para la aprobación de la reforma:

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá a su cargo estas tratativas

Si la reforma modifica la coparticipación, requerirá aprobación como «ley-convenio», necesitando el visto bueno de todas las legislaturas provinciales

Cuatro gobernadores opositores fueron excluidos de la primera convocatoria post-elecciones, tensionando el diálogo

Impacto en Empresas y Trabajadores

Para los trabajadores:

Solteros: pagan Ganancias desde $2.624.000

Casados con 2 hijos: desde $3.464.000

Se espera aumento de deducciones por servicio doméstico, alquiler y créditos hipotecarios

Para las empresas:

Las provincias adeudan $54.000 millones en saldos a favor de IIBB

77% de las empresas no obtuvieron devoluciones solicitadas

Alícuotas efectivas de IIBB cercanas al 4% cuando deberían ser 1,5%

Próximos Pasos

La reforma tributaria se convertirá en uno de los primeros tests legislativos del Gobierno tras las elecciones de medio término. Su éxito dependerá de la capacidad de construir consensos con las provincias mientras mantiene el objetivo de simplificación y reducción impositiva.

