Hallazgo en Paraguay: ¿Encontraron a Marita Verón?

ASUNCIÓN, Paraguay – A más de 23 años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, se abrió una nueva línea de investigación tras el hallazgo de una mujer en situación de calle en Asunción, Paraguay, que presentaba similitudes físicas con la joven. Lamentablemente, las autoridades paraguayas confirmaron que la mujer falleció debido a su grave estado de salud.

¿Quién era la mujer encontrada en Paraguay?

La mujer, que se hacía llamar «Eva», vivía en condiciones de indigencia, se alimentaba de la basura y sufría problemas de salud mental. Fue ayudada por vecinos de la zona en sus últimas semanas, pero su estado de desnutrición era tan crítico que finalmente murió.

Características que generaron la sospecha:

Edad similar a la que tendría Marita Verón

Afirmaba ser argentina y madre de una hija

Rasgos físicos coincidentes según su madre: forma de la ceja, quijada y estatura (1,75 m)

Documentación falsa y sin registros en Paraguay

La Reacción de Susana Trimarco

La madre de Marita, Susana Trimarco, fundadora de la Fundación María de los Ángeles para la lucha contra la trata de personas, expresó su profundo dolor ante la noticia: «Lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables».

Trimarco confirmó que viajará la próxima semana a Paraguay junto a un equipo de autoridades argentinas para seguir de cerca la investigación: «Yo me voy a ir, porque quiero ver. No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta».

Próximos Pasos en la Investigación

Actualmente, la mujer fue sepultada bajo una lápida común, pero se conocen las coordenadas exactas de su ubicación. Las autoridades realizarán las siguientes pericias:

Pruebas de ADN con las muestras enviadas desde Argentina

Cotejo de huellas dactilares

Estudio de características físicas como cicatrices de cesárea y un tumor que Marita tenía

Un Caso que Conmociona desde 2002

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en Tucumán, cuando tenía 23 años, mientras se dirigía a una consulta médica. Su caso se convirtió en emblemático en la lucha contra la trata de personas en Argentina.

Datos clave del caso:

23 años de búsqueda ininterrumpida

Investigación apuntó desde el principio a redes de trata

Susana Trimarco creó una fundación que ha rescatado a miles de víctimas

El próximo año se cumplirán 24 años de su desaparición

Reflexión de una Madre que No Claudica

«Ojalá que esto se termine y se aclare. Para mí es muy doloroso, pero ella va a tener paz, si es mi hija», expresó Trimarco, quien también destacó: «Si no es mi hija, igual es una de las desaparecidas que hay en la Argentina».

La lucha de Susana Trimarco ha inspirado leyes y políticas públicas contra la trata de personas, manteniendo viva la esperanza de encontrar respuestas en uno de los casos más emblemáticos de derechos humanos en Argentina.

