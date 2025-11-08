¡Alerta invierno! La Niña y el vórtice polar: ¿acelerarán un invierno brutal en EE.UU.?

El invierno en el este de Estados Unidos comenzó con un fuerte descenso de temperaturas y pronósticos de nevadas intensas, afectando a millones de personas desde principios de diciembre. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y Fox Weather, esto se debe a La Niña y la Oscilación Cuasi-Bienal del Este (QBO), que traen aire ártico a latitudes medias y orientales.

La NOAA explica que estos fenómenos alteran la atmósfera y el océano Pacífico, potenciando nevadas y frío extremo en áreas como Nueva Inglaterra y los Grandes Lagos. Modelos climáticos predicen un invierno severo, similar a los de 2010-11 y 2017-18, con aumentos del 20% al 35% en nieve.

¿Por qué La Niña provoca inviernos más fríos y nevados?

La Niña enfría las aguas del Pacífico ecuatorial, reforzando la corriente en chorro y desviando aire frío desde el Ártico hacia el este y noreste de EE.UU. Esto aumenta tormentas invernales en el noreste, mientras el sur y suroeste tienen inviernos más secos y cálidos, según el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA.

¿Cómo influye la Oscilación Cuasi-Bienal (QBO) en el vórtice polar?

La QBO es un patrón de vientos en la estratósfera tropical que cambia cada 28 meses. En fase oriental, debilita el vórtice polar, liberando aire frío hacia América del Norte. Esto intensifica olas de frío y nevadas, según la NOAA.

¿Qué es el vórtice polar y su impacto?

El vórtice polar es una zona de bajas presiones y vientos fríos sobre el Ártico. Cuando se debilita, puede dividir y enviar aire gélido al sur, causando descensos bruscos de temperatura y nieve en lugares inusuales.

(Foto: El vórtice polar debilitado permite la llegada de aire ártico y episodios de frío extremo en el noreste estadounidense. Fuente: AP Photo/Jeff Roberson)

Regiones más afectadas en el invierno 2025

El noreste, Grandes Lagos y Alto Medio Oeste enfrentarán temperaturas bajas y nevadas recurrentes, con más del 60% de probabilidad de frío por debajo del promedio. Ciudades como Nueva York, Boston y Chicago verán interrupciones en transporte, educación y salud.

¿Continuará la tendencia?

La NOAA prevé que La Niña y la QBO oriental duren al menos hasta enero. Los patrones pueden variar, con intervalos de temperaturas más suaves.

Riesgos e impactos

La NOAA advierte sobre preparación: almacenar alimentos, agua y protegerse del hielo. El frío aumenta consumo energético, suspensiones escolares y emergencias por hipotermia.

En resumen, este invierno podría ser uno de los más duros en décadas. Monitorea actualizaciones de la NOAA y Weather Channel para alertas locales.

Fuente:https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/11/08/como-la-nina-y-el-vortice-polar-podrian-acelerar-la-llegada-de-un-invierno-brutal-en-estados-unidos/