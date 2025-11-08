¡Apple revoluciona! Primera Mac low cost en 2026: specs reveladas que te sorprenderán

Apple planea diversificar su catálogo con productos nuevos, como dispositivos para el hogar inteligente, robots y un iPhone plegable. En su línea tradicional, se rumorea el lanzamiento de equipos más accesibles, incluyendo una MacBook low cost en la primera mitad de 2026, según informes de Bloomberg.

Esta computadora sería más barata que las actuales MacBooks, con especificaciones modestas para un rendimiento de gama media. Tendría una pantalla LCD de menos de 13,6 pulgadas (tamaño de la MacBook Air actual) y no el poder de los modelos Pro.

En lugar de chips de la serie M, usaría un procesador de iPhone, como el A18 Pro de los iPhone 16 Pro y Pro Max. Pruebas muestran un rendimiento mejor que el M1 usado en portátiles antiguos, según Bloomberg y el analista Ming-Chi Kuo.

La MacBook low cost vendría en colores como amarillo, rosa, plata y azul, similar a líneas accesibles de Apple. El precio estimado es de unos 600 dólares, comparable a un iPad básico.

Además, se rumorea una MacBook con pantalla táctil para 2026, algo que Apple había descartado antes.

En resumen, Apple busca expandir su alcance con opciones más económicas. Si se confirma, esta MacBook podría atraer a nuevos usuarios sin sacrificar demasiado la calidad.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/11/06/apple-lanzaria-su-primera-computadora-low-cost-en-el-2026-estas-serian-sus-especificaciones/