¡Aumento confirmado! Empleadas domésticas ganan más: bono y sueldos por mes y hora hasta diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un nuevo aumento salarial del 2,7% para el personal doméstico, dividido en 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. Además, se otorgará un bono no remunerativo de hasta $14.000. El acuerdo se cerró el viernes 7 de noviembre en la Secretaría de Trabajo, y se espera que se publique en el Boletín Oficial la próxima semana.

Esta comisión incluye representantes de trabajadores, empleadores y ministerios de Economía, Capital Humano y Trabajo.

Aumento salarial: cuánto cobran desde noviembre

Con el ajuste del 1,4% (no acumulativo), los sueldos mínimos por hora y mes (vigentes desde principios de diciembre) quedan así:

Supervisores con retiro : 3.734,85��ℎ����465.904,33 el mes.

: 3.734,85��ℎ����465.904,33 el mes. Supervisores sin retiro : 4.090,52��ℎ����518.965,42 el mes.

: 4.090,52��ℎ����518.965,42 el mes. Personal para tareas específicas con retiro : 3.535,81��ℎ����432.851,44 el mes.

: 3.535,81��ℎ����432.851,44 el mes. Personal para tareas específicas sin retiro : 3.876,43��ℎ����481.837,13 el mes.

: 3.876,43��ℎ����481.837,13 el mes. Caseros : 3.340,11��ℎ����422.316,42 el mes.

: 3.340,11��ℎ����422.316,42 el mes. Asistencia y cuidado de personas con retiro : 3.340,11��ℎ����422.316,42 el mes.

: 3.340,11��ℎ����422.316,42 el mes. Asistencia y cuidado de personas sin retiro : 3.734,77��ℎ����470.627,40 el mes.

: 3.734,77��ℎ����470.627,40 el mes. Personal para tareas generales con retiro : 3.094,72��ℎ����379.784,93 el mes.

: 3.094,72��ℎ����379.784,93 el mes. Personal para tareas generales sin retiro: 3.340,11��ℎ����422.316,42 el mes.

Bono para el empleo doméstico: detalles del pago

El bono de $14.000 es no remunerativo y se paga a trabajadoras que cumplan más de 16 horas semanales en noviembre. Se repetirá en diciembre y enero de 2026 para el mismo grupo.

Categorías de trabajadores domésticos

Los trabajadores se clasifican según sus tareas, con remuneraciones diferenciadas para «con retiro» (viven en la casa) y «sin retiro»:

Supervisor : Coordina y controla tareas de dos o más personas. Primera categoría.

: Coordina y controla tareas de dos o más personas. Primera categoría. Personal para tareas específicas : Cocineros exclusivos o tareas que requieren especialización. Segunda categoría.

: Cocineros exclusivos o tareas que requieren especialización. Segunda categoría. Caseros : Cuidan y preservan la vivienda donde habitan. Tercera categoría.

: Cuidan y preservan la vivienda donde habitan. Tercera categoría. Asistencia y cuidado de personas : Ayuda no terapéutica a enfermos, discapacitados, niños, adolescentes o adultos mayores. Cuarta categoría.

: Ayuda no terapéutica a enfermos, discapacitados, niños, adolescentes o adultos mayores. Cuarta categoría. Personal para tareas generales: Limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocción de comidas y tareas típicas del hogar. Quinta categoría.

En resumen, este acuerdo busca mejorar las condiciones laborales en un sector clave. Los empleadores deben ajustar los pagos según estas escalas para evitar multas.

